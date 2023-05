Calciomercato Lazio, tutti i nomi che piacciono a Sarri: spuntano nuovi profili

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato è alle porte e la Lazio è pronta a vivere un'estate da protagonista. Gli introiti della Champions indirizzano la società verso una campagna acquisti di livello per vivere la competizione più importante d'Europa non semplicemente come una comparsa. Mercato in uscita permettendo, Maurizio Sarri ha pronta una lista di nomi per puntellare la sua rosa in vista della prossima stagione. Servirà un secondo portiere, vista la bocciatura di Maximiano, e un terzino sinistro se Pellegrini non sarà riscattato. Tra i pali occhio a Caprile del Bari e Audero della Samp. La priorità è il vice Immobile. Piace molto Openda ma il Lens chiede 35 milioni e c'è anche il Milan. Come altre soluzioni Simeone, Milik, Pinamonti e Gimenez del Feyenoord.

ALTRI RUOLI - Sugli esterni Pedro va verso il rinnovo. La conferma dell'ex Barcellona e Chelsea permette di aggiungere un'altra ala. Il sogno è Berardi ma per il momento il Sassuolo spara alto: 30 milioni. L'altro nome fatto dal Comandante è Bryan Gil, spagnolo classe 2001 di proprietà del Tottenham quest'anno in prestito al Siviglia. All'elenco si sono aggiunti anche Candreva e Hudson-Odoi. Capitolo mezzali. Milinkovic dovrebbe andar via, Luis Alberto verso la permanenza e il rinnovo. Sarri sogna Zielinski o Frattesi. Quest'ultimo è un altro pezzo pregiato neroverde da 35/40 milioni. Le alternative sono Gedson Fernandes del Besiktas, 24 anni, Khephren Thuram del Nizza, 22 anni, e Marko Grujić del Porto, 27 anni. Occhio anche al ruolo di regista. Potrebbe arrivare un rinforzo da accostare a Cataldi. Confermate le voci su Jerdy Schouten del Bologna, 26 anni, per il quale servono 25 milioni. Occhio anche a Daniel Boloca del Frosinone, romeno con cittadinanza italiana, 24 anni.

LISTA LUNGA - Come riporta il Messaggero, a Empoli ci sono dei nomi che intrigano Sarri, come Baldanzi, ma il vero obiettivo è Fazzini insieme al baby Guarino in difesa. Per la regia (ri)spuntano i profili di Torreira, Ricci e Rovella che piacciono molto e conoscono bene il campionato italiano.