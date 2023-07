Calciomercato Lazio | Tutto su Kamada: Sarri lo preferisce a Zakharyan

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Kamada o Zakharyan, solo uno dei due può arrivare per sostituire Milinkovic. Sono due le piste percorribili, ma Sarri sembra aver già scelto. Il Comandante ha chiesto giocatori pronti da subito e con esperienza per affrontare la Champions. Il giapponese ha un curriculum decisamente migliore e quindi ha la precedenza. Oggi in programma un incontro con gli agenti per trovare l'accordo definitivo. L'ex Eintracht piace molto anche all'Atletico Madrid, ma, come riporta Il Messaggero, Lotito è pronto a bruciare la concorrenza e a mettere sul piatto un triennale da 3,5 milioni più bonus. Dopo l'arrivo di Castellanos, c'è spazio solo per un altro extracomunitario. Kamada decisamente avanti, ma Zakharyan resta comunque in corsa. La richiesta della Dinamo, secondo Il Corriere dello Sport, è di circa 15 milioni. Sarri lo considera buono in caso di addio di Basic e non sostituire Milinkovic.