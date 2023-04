Calciomercato Lazio, Uribe può essere l'occasione giusta: i dettagli

Sono tanti i nomi che in questi mesi vengono accostati alla Lazio e altri ancora ce ne saranno ancor prima che la sessione di calciomercato parta in maniera ufficiale in estate. Tra i vari profili però ce n'è uno in pole rispetto agli altri: si tratta di Matheus Uribe, mezzala e regista del Porto. Il colombiano ha 32 anni e un'esperienza internazionale che potrebbe fare al caso della Lazio: 20 presenze in Champions, 11 in Europa League, più di 100 nel campionato portoghese. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è un giocatore che piace a Sarri e potrebbe essere una buona alternativa in mezzo al campo.

Uribe saluterà il Porto a fine stagione, la decisione è stata presa, ma le pretendenti per lui non mancano. Il calciatore ha giù rifiutato un'offerta di dell’Olympique Marsiglia, ma si registra anche un interesse dell'Atletico Madrid che avrebbe offerto un contratto da 3 milioni a stagione, e del Flamengo. Come riportato anche da O Jogo il giocatore ha ricevuto un'offerta dall'Italia di 14 milioni per tre anni, troppo alta per essere del club biancoceleste che ha intenzione di spingersi tra i 2 e i 2.5 milioni l'anno.