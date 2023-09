Calciomercato Lazio | Valeri si avvicina: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Emanuele Valeri è vicino alla Lazio. Il terzino della Cremonese non rinnoverà il contratto con i grigiorossi e sembra pronto a liberarsi a parametro zero a giugno. La sua priorità resta quella di indossare la maglia con l'aquila sul petto per giocare nella squadra di cui è tifoso. Un sogno che si avvera un po' come successo a Cataldi, Luca Pellegrini e Romagnoli, così Valeri spera che questo sogno possa diventare realtà. Due volte le strade del giocatore e della Lazio si sono avvicinate, ma alla fine si è concluso con un niente di fatto. Le cose potrebbero cambiare anche perché la Cremonese si è cautelata in quel ruolo con il ventenne Yuri Rocchetti dalla Triestina. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Valeri può arrivare a giugno quando si svincolerà a parametro zero. Può essere un rinforzo low cost per Sarri che con Lotito sta monitorando la situazione e ci sarebbe già un'intesa di massima per mettere tutto nero su bianco in estate. Attenzione però al mercato invernale perché la Cremonese, capite le intenzioni del terzino di non rinnovare, potrebbe cederlo a gennaio per un piccolo indennizzo. Dipenderà dalla situazione terzini in casa Lazio, dalla posizione in classifica e dalle altre operazioni del club con le situazioni Pedro e Vecino da monitorare. La pista Valeri va tenuta in grande considerazione nei prossimi mesi e il calciatore potrebbe essere il prossimo rinforzo biancoceleste e realizzare il sogno che ha da bambino.