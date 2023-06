Calciomercato Lazio, vertice Sarri - Lotito: tutti i nomi emersi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio va di fretta. inutile aspettare, c'è pa progettare la prossima stagione. Sarri e Lotito hanno deciso di non aspettare la gara con l'Empoli, ma si sono incontrati ieri per parlare della squadra del futuro. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, ieri pomeriggio i due si sono visti e al tecnico è stata ribadita la fiducia. Sarri sa bene di non poter chiedere la luna, ma vuole rinforzare e allungare la rosa. Bisognerà risolvere la grana del diesse con Tare sempre più lontano con il mister che ha ricevuto carta bianca dal patron. Fabiani resta il favorito per la sostituzione, ma attenzione anche a Foggia e Accardi.

I NOMI - Si passa poi ai giocatori con Audero che è il favorito per sostituire Maximiano e affiancare Provedel. In difesa bisognerà capire come si evolve la situazione con l'Inter per Acerbi, Marusic o Lazzari. A centrocampo il sogno è Frattesi, ma la concorrenza è tanta. Attenzione a Loftus-Cheek e Zielinski che piacciono come mezzali. In regia, con l'uscita di Marcos Antonio, vengono attenzionati Torreira, Ricci e Rovella. Proprio quest'ultimo può entrare in un affare allargato con la Juventus che comprenderebbe anche Luca Pellegrini, per cui la Lazio chiederà uno sconto. Milinkovic Savic e Luis Alberto dovranno sciogliere i dubbi sul futuro, soprattutto il serbo in scadenza nel 2024, perché chiaramente un loro addio cambierebbe le cose. In attacco è caccia all'esterno con Berardi e Gil in prima fascia. Rafa Silva, Simeone, Milik, Retegui, Gimenez e Hudson-Odoi sono gli altri nomi appuntati che potrebbero, da un momento all'altro, diventare il profilo giusto.