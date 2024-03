Calciomercato Lazio | Zaccagni, operazione rinnovo: tappe e dettagli

Fonte: Antoniomaria Pietoso/Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Blindato Ivan Provedel, le priorità della Lazio ora sono Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Per il brasiliano è previsto nei prossimi giorni un incontro per sbloccare la situazione con la volontà di continuare insieme. Il contratto del brasiliano scadrà a giugno e non c'è più tempo da perdere. Il pressing della Juve si è un po' allentato, quindi la Lazio vuole chiudere. Discorso a parte per l'ex Verona il cui contratto scade nel 2025, ma per cui si vuole accelerare per a fumata bianca per non arrivare a meno di un anno dalla scadenza.

Come raccolto dalla nostra redazione, marzo potrebbe essere il mese in cui la situazione si sbloccherà definitivamente. Un finale di stagione che vedrà la squadra di Sarri dover recuperare terreno in campionato e giocarsi la Coppa Italia nella complicata semifinale contro la Juventus. Zaccagni ha mostrato lo scorso anno tutta la sua importanza e la squadra ha pagato il suo appannamento iniziale e anche il mese e mezzo in cui l'infortunio all'alluce lo ha tenuto lontano dai campi. La Lazio vuole blindare il calciatore con un importante adeguamento del contratto e allungando la scadenza dell'accordo. L'idea delle aquile è quella di rinnovare l'accordo fino al 2028 e far diventare Zac ancora più centrale nel futuro della squadra. I contatti sono stati riavviati e l'operazione nelle prossime settimane entrerà nel vivo per provare a chiudere. La Lazio riparte dalle sue ali.

