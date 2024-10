Calciomercato Lazio | Zeljkovic resta nei radar: ecco la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Era stato proposto e seguito in estate, ve l'avevamo svelato in esclusiva, è un nome che può tornare di moda per gennaio. Si tratta di Adrian Zeljkovic, centrocampista sloveno, 22 anni, in forza agli slovacchi dello Spartak Trnava. Nella sua squadra si muove da centrale in un centrocampo a due, il sistema di gioco è simile a quello di Baroni, un 4-4-2 con due esterni molto offensivi e due mediani a coprire tanto campo. Zeljkovic è un titolarissimo nello Spartak Trnava, ma è anche nel giro della nazionale slovena, ha partecipato all’ultimo Europeo. È alto un metro e 92, ha struttura e buone qualità tecniche, le caratteristiche fisiche non gli permettono d’avere grande rapidità, può apparire come un giocatore compassato, ma ha capacità di lettura e nei contrasti è dominante. Lo sloveno viene valutato circa 5 milioni di euro, si può trattare e cercare di abbassare le pretese dello Spartak, in estate era stato molto vicino allo Sparta Praga, ma sembra che il giocatore abbia preferito attendere occasioni da campionati più importanti. La Lazio sta seguendo diversi profili che possano arricchire il centrocampo, uno di questi è Belahyane, il Verona però vorrebbe tenerlo almeno fino al termine della stagione, per prenderlo a gennaio servirebbero diplomazia e una proposta allettante. Zeljkovic potrebbe diventare un’opzione low-cost se dovesse aprirsi l’opportunità di intervenire a centrocampo e dare una nuova alternativa a Baroni.

