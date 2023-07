Calciomercato Lazio | Zielinski e Berardi, parte l'assalto: il piano di Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con l’addio di Milinkovic-Savic, s’accende anche il mercato in entrata della Lazio. Il serbo dovrebbe portare in dote quasi 40 milioni di euro, liquidi che servono per andare sul suo sostituto. E non solo. Sarri, per rimpiazzare il Sergente, ha chiesto Piotr Zielinski. Il polacco - com’era per Sergej - ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo può essere un fattore favorevole a Lotito. Il Napoli, per cederlo, chiede 20 milioni di euro, mentre con il giocatore bisognerà lavorare per trovare una quadra sull’ingaggio. Zielinski, a Napoli, guadagna 3,5 milioni a stagione, l’idea potrebbe essere quella di confermare questa cifra, aggiungendo dei bonus e proponendo un contratto fino al 2027, con opzione per un altro anno. Zielinski è il preferito di Sarri, convinto che il centrocampista - già allenato a Empoli e a Napoli - possa garantire anche una buona fase difensiva.

Non solo Zielinski. L’altro grande obiettivo indicato da Sarri è Domenico Berardi. Il tecnico vuole un giocatore offensivo di grande valore, che possa essere una risorsa decisiva dall’inizio e a gara in corso, allungando le rotazioni in un reparto che, nell’ultima stagione, era piuttosto corto. Il Sassuolo, per cedere il suo capitano, chiede 25 milioni (bonus compresi). La Lazio vorrebbe scendere a 21-22 complessivi se la soluzione fosse solo cash, altrimenti proporre 16-17 milioni e il cartellino di Matteo Cancellieri. Per Berardi, invece, sarebbe pronto un contratto da 3,5 milioni a stagione. Sul giocatore, però, c’è anche la Juventus che si fionderebbe sul classe ’94 qualora uscisse Federico Chiesa. Per questo Sarri chiede un’accelerata, non vuole correre il rischio di una beffa.

