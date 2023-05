Calciomercato, Luka Romero può rimanere in A. Ma "vecchi problemi" ostacolano l'affare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In vista della prossima sessione di calciomercato, negli ultimi giorni s'è presentata all'Inter una possibile occasione a parametro zero. Si tratta di Luka Romero, che il prossimo 30 giugno concluderà ufficialmente la sua esperienza alla Lazio. Come anticipato, i discorsi per il rinnovo con i biancocelesti si sono interrotti di fronte alle richieste di commissione per la firma, ritenute esagerate dal club. Per questo l'agente, Fali Ramadani, si sta muovendo offrendo l'argentino ad altri club, inclusa l'Inter.

L'investimento sarebbe contenuto, visto che arriverebbe a zero e lo stipendio sarebbe tra il milione e il milione e mezzo. Il vero problema anche in casa Inter, riporta InterNews.it, è lo stesso che ha bloccato il rinnovo con la Lazio: i costi della commissione - cinque milioni di euro - giudicati troppo alti per un diciannovenne che, seppur dotato di un indubbio talento, difficilmente sarebbe parte della prossima rosa.

