Caso Luis Alberto, gli agenti: "Basta speculazioni! Ecco la verità..."

Luis Alberto non è partito con la squadra per Birmingham, dove domani si giocherà l'amichevole contro l'Aston Villa. Una notizia che, sommata alla polemica social nel corso del ritiro di Auronzo e la sua assenza negli ultimi allenamenti, ha preoccupato molti tifosi della Lazio. Per fare chiarezza sul caso, si sono espressi ai microfoni di Gianluca Di Marzio, i membri della You First Sport, ovvero l'agenzia che cura gli interessi del calciatore.

"Non permetteremo che si facciano speculazioni, né che si metta in discussione il rispetto di Luis Alberto per il suo club. È giusto chiarire quanto accaduto negli ultimi mesi. Sia Luis Alberto che noi abbiamo comunicato in più occasioni dalla fine del campionato l'esistenza di un'offerta formale da parte di un club arabo che quadruplicava il suo contratto e in tutto questo tempo il giocatore è stato chiaro e fermo nella sua decisione di firmare un nuovo contratto con la Lazio in sintonia con l'accordo offerto dal presidente"

"Nessuna richiesta di importi maturati in passato"

"E non è assolutamente vero che abbia chiesto di essere pagato nessun importo in sospeso o maturato in passato. Per vari motivi a noi sconosciuti, l'accordo definitivo con le condizioni rigorosamente concordate (tra cui abbiamo accettato cose a favore del club a livello finanziario), ad oggi, non è mai arrivato. In ogni momento c'è stato e continuerà ad esserci il rispetto e la predisposizione a formalizzare questo accordo come concordato. È una situazione che non capiamo perché non sia stata risolta, avendo dovuto aspettare giorno dopo giorno eventi in cui tutto era abbastanza chiaro".

"Nervosismo comprensibile"

"È normale che dopo diversi mesi, con in ballo il suo futuro e quello della sua famiglia e soprattutto dopo aver espresso la volontà di continuare al 100% alla Lazio, avendo lasciato andare una mega offerta, di cui il club è a conoscenza, Luis si trovi in un momento di difficoltà che non gli permette di essere nelle condizioni di poter sviluppare il suo lavoro. Il club ne è pienamente consapevole e il giocatore lo ha comunicato formalmente. Un club come la Lazio merita il rispetto che un giocatore come Luis ha dimostrato e ci rendiamo conto che speculare su premi e dettagli del contratto è assurdo quando l'unica realtà è che da settimane Luis Alberto aspetta il giorno della sua firma con grande desiderio”.