Como - Lazio, le probabili formazioni: pronti nuovi cambi per Baroni

Tanti impegni ravvicinati, via al turno infrasettimanale. Dopo la vittoria contro il Genoa, la Lazio si prepara ad affrontare il Como nella notte di Halloween. Baroni pensa ad alcuni cambi in vista soprattutto delle prossime gare prima della sosta. Di fronte a Provedel tra i pali la coppia difensiva si compone con Patric e Gila. Solo panchina per Romagnoli, rientrato dalla squalifica, e Gigot. Sulla destra Marusic è chiamato agli straordinari, con Lazzari che rientra tra i convocati dopo l'infortunio rimediato contro l'Empoli. A sinistra invece Nuno Tavares è in vantaggio su Pellegrini per giocare dal primo minuto. Sorpresa in mediana: Rovella è out: dentro Vecino insieme a Guendouzi. Per quanto riguarda la trequarti, Tchaouna prende il posto di Isaksen a destra; Noslin a sinistra sostituisce Zaccagni, che non sarà convocato (ko per il forte attacco gastrointestinale degli ultimi giorni). Al centro si va verso un turno di riposo per Dia: gioca Pedro. Nel ruolo di centravanti spazio a Castellanos.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. A disp.: Reina, Sala, Iovine, Baselli, Barba, Jasim, Braunoder, Engerlhardt, Da Cunha, Belotti, Gabrielloni, Verdi. All.: Fabregas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Romagnoli, Pellegrini, Dele-Bashiru, Castrovilli, Isaksen, Dia. All.: Baroni.

Pubblicato il 30/10