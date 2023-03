Conference League | Lazio, leziosa e imprecisa: l’AZ passa all’Olimpico

Dopo l’impresa di Napoli, Sarri aveva chiesto ai suoi di non sottovalutare l’AZ. La Lazio parte bene, ma poi si spegne e paga carissime le incertezze. A cambiare il match è inevitabilmente la rete del pareggio subita allo scadere della prima frazione su un clamoroso errore di Milinkovic che lancia il contropiede olandese. Capitolini che erano passati in vantaggio grazie alla magia di Pedro. Il pareggio di Pavlidis era stata una punizione troppo pesante per i capitolini che nel recupero del primo tempo colpiscono anche una traversa con Sergej. Nella ripresa le aquile giocano meglio e si divorano almeno 4 nitide occasioni da gol. A passare, però, sono gli Orange grazie alla rasoiata di Kerkez su un'altra palla persa da Milinkovic in coabitazione con Pedro. La rabbia sale per aver subito due reti in situazione di possesso palla. Una sconfitta che brucia, ma che lascia la qualificazione aperta. Ovviamente tra dieci giorni in Olanda servirà un’impresa.

FORMAZIONI - Sarri non snobba la competizione e sceglie la squadra migliore. In porta Maximiano, in difesa si rivedono Lazzari e Casale, mentre sulla mediana torna Cataldi con Milinkovic e Luis Alberto. In avanti, senza Immobile, spazio a Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson, con il brasiliano schierato come falso nueve.

PRIMO TEMPO - Lazio che parte forte sulle fasce e Milinkovic e Pedro vengono chiusi al momento della conclusione. Biancocelesti belli pimpanti che vogliono imporre il proprio gioco, ma gli olandesi non ci stanno a fare i comprimari. La squadra di Sarri passa al 18’ con una vera magia: Felipe Anderson sradica un pallone a metà campo, lancia Zaccagni sulla sinistra che crossa per Pedro che calcia di prima al volo e insacca. Biancocelesti concentratissimi che al 26’ vanno vicini al bis: cross di Milinkovic e conclusione al volo di Pedro che costringe Ryan a superarsi per respingere. Lazio in controllo, ma al 31’ la squadra di Sarri rischia grosso: cross dalla sinistra con Mijnans che calcia a botta sicuro, palla che sembra destinata fuori, ma la deviazione di Cataldi la spinge verso la porta e va a impattare il palo alla sinistra di Maximiano. Olandesi che crescono con il passare dei minuti e mettono il match sul fisico con interventi spesso al limite del giallo. Odgaard calcia male dal limite, ma allo scadere gli Orange trovano il pari. Clamoroso errore in uscita di Milinkovic che sbaglia l’appoggio per Cataldi e rilancia gli olandesi che trovano lo spiraglio giusto con Pavlidis che insacca. Il serbo prova a farsi perdonare subito, ma il suo bolide dal limite viene toccato da Ryan e va a sbattere sulla traversa con le squadre che vanno così al riposo sull’1-1.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa Sarri richiama l’acciaccato Casale e inserisce Romagnoli. Lazio che parte ancora forte e dalla sinistra crea grattacapi alla difesa ospite. Al 52’ Felipe Anderson fa tutto bene tranne la conclusione che è troppo debole e centrale e finisce tra le braccia di Ryan. Ancora Lazio con Luis Alberto che libera Milinkovic al limite dell’area, il serbo è ancora troppo lezioso e prova un interno mancino che finisce tra le braccia del portiere olandese. Nel momento migliore dei capitolini arriva la rete ospite, Milinkovic e Pedro perdono palla sulla trequarti, la verticalizzazione olandese libera Kerkez che con una rasoiata batte Maximiano. Il gol fa perdere un po’ di campo alla Lazio e Sarri richiama Cataldi e Pedro per inserire Vecino e Cancellieri. L’AZ continua a picchiare duro e il primo giallo arriva al 72’ per l’ennesimo fallo di Classe su Zaccagni. Clamorosa occasione per la Lazio al 73’ quando un pallone scivola dalle mani di Ryan e finisce sui piedi di Felipe Anderson che calcia alto. Biancocelesti che continuano a produrre occasioni, ma manca sempre l’ultimo tocco. Ancora Lazio con una splendida azione tutta palla a terra che porta al tiro Felipe Anderson, palla ancora fuori di poco. Biancocelesti che si divorano gol a non finire e all’81’ è Milinkovic a spedire fuori un pallone sporco in area sugli sviluppi di un corner. Biancocelesti un po’ stanchi e allo scadere Vecino riprova la magia di Napoli, ma stavolta la conclusione è preda del portiere avversario. Dopo tre minuti di recupero finisce il match e a festeggiare sono gli ospiti. Appuntamento il 16 marzo in Olanda dove servirà l’impresa per ribaltare il match.