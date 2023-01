Coppa Italia | Pedro inventa, Felipe finalizza: Bologna ko e Lazio ai quarti

Una rete del brasiliano permette ai biancocelesti di superare gli emiliani. Al prossimo turno i capitolini se la vedranno con...

La Lazio stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico basta un gol di Felipe Anderson per avere la meglio del Bologna. La squadra di Sarri tiene sempre in pugno il match e passa poco dopo la mezz’ora in un’azione simile al derby. Stavolta è Sosa a fare la frittata, Pedro a rubare palla e il solito brasiliano a finalizzare. Capitolini che non raddoppiano e restano un po’ con la partita in bilico, ma di fatto non soffrono mai. Al prossimo turno le aquile se la vedranno con la vincente di Juventus - Monza.

FORMAZIONI - Sarri sceglie la Lazio migliore. Poco turnover con i soli Provedel, Casale e Marusic a riposo oltre agli infortunati Gila e Immobile. Torna titolare Maximiano così come Patric, confermato Hysaj che si sposta a sinistra con il ritorno di Lazzari a destra. Gli ospiti devono fare a meno di Arnautovic e Sansone con il peso dell’attacco sulle spalle di Barrow. Prima dell’inizio toccante omaggio per Sinisa Mihajlovic con la moglie e i figli sotto la Nord.

PRIMO TEMPO - Pronti, via ed è subito Felipe Anderson a sfiorare il vantaggio: imbeccata di Cataldi per il brasiliano che calcia, Skorupski si oppone. La Lazio preme soprattutto a sinistra con Zaccagni che in due circostanze fa fuori mezza retroguardia emiliana e, prima, scalda i guanti del portiere ospite e poi serve Milinkovic che calcia centrale. Dopo una fase di stallo, la Lazio passa al 32’ con il solito Felipe Anderson. Pedro ipnotizza Sosa come aveva fatto con Ibanez al derby, assist per il brasiliano che in spaccata insacca. Il vantaggio rassicura la squadra di Sarri che gestisce il match fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO - La ripresa ripercorre la falsa riga della prima frazione con Milinkovic e compagni che gestiscono la gara. Zaccagni continua a incantare a sinistra e a costringere i difensori avversari a falli e trattenute. Alla fine, però, a essere ammonito è proprio l’ex Verona per proteste: un giallo che lo fa finire tra i diffidati per le prossime gare così come Luis Alberto. Skorupski smanaccia due conclusioni di Luis Alberto e Felipe Anderson, ma la Lazio è imprecisa. Milinkovic di testa mette alto, lo spagnolo, il brasiliano e Zaccagni centrano i difensori ospiti. Sarri fa ruotare i suoi e richiama Lazzari, Romagnoli, Pedro e Milinkovic per non spremerli troppo. In difesa buone conferme da Hysaj, sia a sinistra che a destra, e anche Patric è provvidenziale in due circostanze. La Lazio non raddoppia e i quattro di recupero, dopo quanto accaduto con l’Empoli, sono affrontati con un po’ dio paura, ma per Maximiano ci sono da segnalare solo due uscite sicure su palla inattiva. Una buona risposta e una vittoria che fa morale, ora testa a martedì quando sulle rive del Tevere arriverà un avversario forte e arrabbiato come il Milan di Pioli.