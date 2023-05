Da San Siro a San Siro| Milan formato Champions piega una brutta Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sembra la Lazio dell'anno scorso, proprio a San Siro contro il Milan. Un déjà-vu inopportuno in questa fase finale di stagione, per una squadra mai all'altezza del proprio avversario. Rimane il sollievo, paradossalmente, di non aver vanificato del tutto il vantaggio dello scontro diretto dell'andata, terminato con il poker biancoceleste. Rossoneri a -3, con il match point servito per il sorpasso Juve al secondo posto.

COSI' IN CAMPO - Scelte obbligate per Sarri a centrocampo causa doppio forfait di Vecino e Cataldi: spazio ancora a Marcos Antonio perno centrale, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Tridente titolare Felipe-Immobile-Zaccagni, mentre in difesa torna tra i titolari l'ex della gara Romagnoli accanto a Casale, con Marusic e Hysaj sugli esterni. Classico 4-2-3-1 per Pioli, sulla trequarti Messias, Bennacer e Leao dietro l'unica punta Giroud.

CILINDRATA BASSA, IL MILAN RINGRAZIA - Palleggia la Lazio in avvio, ma è quello del Milan ad avere la meglio. Al minuto 8 spunto di Leao che costringe Provedel all'uscita bassa. Un'accelerata in pieno "stile Leao", pagata però a caro prezzo dal portoghese, costretto poi a lasciare il campo per problemi fisici. Cambio precauzionale in ottica semifinale di Champions. Ancora Milan al 17' con Giroud che spara alto sul servizio di Theo Hernandez. E' solo il preludio però al gol del vantaggio del Milan dopo pochi secondi: Bennacer ruba palla su Marcos Antonio, Giroud restituisce il servizio all'algerino che con la volet fredda Provedel. La Lazio prova a reagire, ma quando riesce ad andare in contropiede pecca troppo di leggerezza e imprecisione. Doppio giallo in difesa tra il 19' e il 24': eccessivo quello rifilato a Romagnoli per un contrasto aereo con Giroud, più comprensibile invece l'ammonizione a Marusic per il più classico dei body check su Saelemaekers in accelerazione. Ed è proprio una sgasata di Theo Hernandez al 29' che porta al gol del raddoppio rossonero: coast to coast del francese che semina Milinkovic e prima del limite dell'area lascia partire un sinistro velenoso reso ancor più beffardo dalla deviazione di Romagnoli. Da San Siro a San Siro, Lazio troppo molle in stile secondo tempo contro l'Inter. Le potenziali occasioni per riaprirla ci sono, ma manca sempre il tocco finale con un Immobile ancora privo dello smalto migliore. Nel finale di tempo solita "movida" di Zaccagni lontano dalla porta, ma che quantomeno provoca il cartellino a Calabria. Davvero troppo poco contro un Milan già in formato Champions.

NEANCHE L'ILLUSIONE - Doppio cambio precauzionale per Pioli: fuori Kjaer per Thiaw e Calabria, già ammonito, per Kalulu. Non cambia la musica in avvio di ripresa. Lenta la manovra dei biancocelesti, troppo passivi in fase di non possesso. Corre ai ripari Sarri che getta nella mischia Pedro e Lazzari al posto di Zaccagni, visibilmente acciaccato, e Marusic su cui pesava il giallo del primo tempo. Il bilancio dei cartellini resta però invariato: Casale stende Theo Hernandez e rimane contuso al volto. Giallo e cure mediche del caso. Riparte a fatica la Lazio, palleggio sterile e vanificato dalla pressione sempre molto alta e efficace del Milan. Sono i rossoneri infatti a rendersi ancora pericolosi con il colpo di testa di Thiaw su angolo di Tonali. Altra girandola di cambi da ambo le parti: out uno spento Milinkovic-Savic per Basic, dentro anche Pellegrini per Hysaj. Risponde Pioli con Rebic al posto di Giroud. Calano i ritmi nell'ultimo quarto di gara. Pensieri Champions per Pioli che preserva Theo Hernandez negli ultimi minuti inserendo Ballo-Touré. Scampoli di gara anche per Cancellieri al posto di un Immobile impalpabile. Cartellini più o meno generosi nel finale, prima per Pellegrini su Rebic, poi per Thiaw su Basic. Doppio acuto biancoceleste in pieno recupero: Pellegrini colpisce la rete esterna dopo un servizio illuminante di Luis Alberto, poco dopo Basic cicca malamente a due passi da Maignan. Neanche l'illusione di un finale di speranza. Un'altra brutta Lazio, versione scorsa stagione, contro una big.