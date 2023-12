Decreto Crescita, l'indignazione di Lotito: "Calcagno non capisce niente! Spiegatemi come..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La decisione del Governo di abolire il Decreto Crescita, non consentendone la proroga, ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. L'indignazione dei club è stata espressa attraverso le massime personalità rappresentati le società e, ai microfoni de Il Foglio, lo ha fatto di nuovo Claudio Lotito. Queste le parole del senatore e presidente della Lazio: "Ma vi pare che se era una cosa che dovevo gestire io me ne andavo in montagna a dormire? sSpete come si dice: con Lotito risultato garantito. Era un emendamento che è stato presentato da Adriano Galliani. Certo, io ero d’accordo, come qualsiasi persona di buonsenso".

"Le parole di Salvini? Guardi, questa soluzione è demagogia pura. Come si farà adesso ad attrarre i giocatori migliori? Non è un problema del calcio, ma di tutto lo sport"

"Il pensiero dell'assocalciatori? Chi dice che si rovinano i settori giovanili non capisce niente, come Umberto Calcagno. L’anno scorso abbiamo avuto tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee. Da adesso in poi sarà molto più difficile essere competitivi. Spiegatemi voi come farà adesso, per esempio, la Roma a trattenere i Lukaku, i Mourinho, come fa a pagargli lo stipendio? Non è un problema solo del calcio, ma di tutto lo sport. Il basket italiano ha due squadre che possono competere per l’Eurolega. Ora si bloccherà tutto. Il governo ha preso la lettera scritta dal presidente della Lega Serie A, sottoscritta all’unanimità da tutte le squadre, e l’hanno buttata nel cestino".

