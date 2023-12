DIRETTA - Atletico Madrid - Lazio 1-0: duplice fischio, finisce il primo tempo

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Champions League | VI giornata, girone E

Mercoledì 13 dicembre 2023, ore 21:00

Estadio Metropolitano, Madrid (ESP)

ATLETICO MADRID - LAZIO

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Witsel, Saul, Lino; Griezmann, Correa.

A disp.: Grbic, Antonio Gomis, Azpilicueta, Soyuncu, Koke, Depay, Marcos Llorente, Galan, Morata, Reinildo, Riquelme, Aitor Gismera.

All.: Diego Pablo Simeone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Magro, Lazzari, Pellegrini, Dutu, Cataldi, Kamada, Felipe Anderson, Castellanos.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED); Assistenti: Erwin Zeinstra (NED) - Johan Balder (NED); IV ufficiale: Joey Kooij (NED); V.A.R.: Marco Fritz (GER); A.V.A.R.: Fedayi San (SUI)

Ammoniti: 8' Pedro (L), 45'+2' Gimenez (A)

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Atletico - Lazio.

45'+2' Calcio di punizione Lazio: servito Immobile, ma viene fischiato il fallo in attacco dello stesso attaccante su Saul.

45'+2' Botta di Gimenez a Immobile e ammonizione per il calciatore dell'Atletico. Il capitano della Lazio rimane a terra dolorante.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Cross di Immobile per Zaccagni che prova la rovesciata, alla fine la palla caambola su Luis Alberto che di spalla tenta di metterla in rete. Nessun problema per Oblak.

43' Servito Pedro, che mette una buona palla in mezzo all'area. Vecino duella con De Paul, quest'ultimo ha la peggio: rimane qualche secondo a terra dolorante, poi si rialza pronto a proseguire la sua gara.

41' Riparte la Lazio, chiamato in causa Zaccagni: De Paul lo ferma con le "buone", almeno secondo l'arbitro.

39' Il gol viene annullato dall'arbitro per posizione di off-side di Samuel Lino.

38' In corso un check dell'arbitro, poi viene richiamato dal Var a rivedere l'azione.

38' Doppio vantaggio dell'Atletico con Hermoso. Ottima ripartenza degli spagnoli, il calciatore incrocia di collo mettendo la palla alle spalle del portiere.

36' De Paul penetra in area di rigore, tocca Vecino. Calcio d'angolo in favore dell'Ateltico, di cui si occupa Griezmann. Il francese dalla bandierina, la tocca Witsel ma senza impensierire Provedel.

33' Calcio di punizione tirato da De Paul: Gimenez non la arpiona per un soffio, tutt'altro che perfetto Casale in marcatura.

32' L'Atletico torna a rendersi pericoloso: Samuel Lino va alla conclusione, para Provedel. L'azione prosegue, alla fine blocca il portiere e la Lazio può ripartire.

27' Pedro supera tutti in area di rigore, poi mette un'ottima palla in mezzo: Luis Alberto e Immobile non riescono a concludere, si lamentano per un colpo di mano di Saul ma l'arbitro prosegue.

26' Fa tutto bene Luis Alberto che poi serve Immobile al centro dell'area di rigore: il capitano non riesce a imbucare in rete, la palla si perde in out.

24' Luis Alberto dalla bandierina, svetta Gila ma la palla arriva direttamente tra i guantoni di Oblak.

22' Pedro pesca bene Guendouzi, provvidenziale la chiusura di Gimenez. Ancora corner per i biancocelesti.

20' Irregolare De Paul, che tocca la palla con la mano prima e poi sbilancia Zaccagni. Calcio di punizione in favore della Lazio, che cresce nel corso del match.

19' Vecino si guadagna un buon calcio d'angolo, dalla bandierina pronto Luis Alberto ma la palla è troppo corta. Arriva sui piedi di Guendouzi, mura Saul.

14' Palla di Luis Alberto, la difesa dell'Atletico legge male e Oblak temporeggia. Bel taglio di Guendouzi che calcia con l'esterno, senza impensierire il portiere.

12' Grande giocata costuita da Zaccagni col contributo di Immobile: l'esterno supera Hermoso, poi subisce il pressing di Samuel Lino, va alla conclusione ma la palla si perde di poco al lato del palo.

11' Cross deviato da Gila, De Paul si "accontenta" del calcio d'angolo.

9' Immobile per poco non riesce a scippare la palla a Gimenez: alla fine viene chiamato in causa Oblak che fa ripartire i suoi.

8' Prima ammonizione della gara: Samuel Lino gira intorno a Pedro, che a quel punto interviene duro. Cartellino giallo sventolato davanti al viso dello spagnolo.

6' Atletico in vantaggio: Samuel Lino vince un contrasto con Marusic che va troppo morbido, tutto facile per Griezmann che, pescato bene dal compagno di squadra, mette la palla alle spalle di Provedel.

5' Calcio d'angolo in favore dell'Atletico: va Griezmann, è uno schema per De Paul da fuori area con Gimenez che alta uno strano campanile, Provedel gestisce.

4' Duello Vecino-Molina, che si conclude con la palla messa in out dall'uruguaiano: riparte l'Atletico da fallo laterale.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Atletico Madrid - Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Atletico Madrid - Lazio, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Appuntamento alle 21 con il fischio d'inizio del match: in palio il primo posto del girone, che garantirebbe un sorteggio certamente più alla porta. Al momento la squadra di Simeone comanda a quota 11 ma i biancocelesti, dopo la vittoria contro il Celtic, sono lontani solamente un punto (10).

