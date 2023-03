DIRETTA - Bologna 0-0 Lazio, clamoroso palo di Ferguson

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 26° giornata

Sabato 11 marzo, ore 20.45

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

BOLOGNA 0-0 LAZIO

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. A disp. Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Soriano, Medel, Pyyhtia, Arnautovic, Zirkzee, Sansone. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Lazzari; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Fares, Patric, Gila, Radu, Pellegrini, Bertini, Cataldi, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Arbitro: Maresca; Assistenti: Bercigli – Cecconi; IV Ufficiale: Feliciani; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paganessi.

Ammoniti: 17' Hysaj (L), 24' Moro (B)

Espulsi: //

PRIMO TEMPO

33' Super parata di Provedel! Il Bologna esce benissimo sulla sinistra, Aebischer riceve al centro e allarga su Barrow che, dopo una finta, calcia sul primo palo ma trova un ottima risposta del portiere biancoceleste.

28' Palo del Bologna! Cross dalla sinistra di Kyriakopoulos che trova Ferguson tutto solo in area, lo scozzese di testa colpisce un legno clamoroso.

24' Ammonizione per Moro che stende Milinkovic, bravissimo a saltarlo con una veronica.

17' E' Hysaj il primo ammonito del match. Il terzino della Lazio, dopo aver subito un fallo a centrocampo, protesta per il fischio mancato di Maresca.

17' Che rischio per il Bologna. Troppo lento il retropassaggio per Skorupski, costretto a intervenire in scivolata nella sua area di rigore per evitare di essere anticipato da Felipe Anderson.

16' Skorupski rischia il pasticcio. Il portiere polacco non controlla un cross di Pedro dalla destra, ma per sua fortuna non ci sono giocatori della Lazio vicino a lui.

15' Pedro si divora il vantaggio! Palla illuminante di Luis Alberto che taglia l'area in diagonale trovando il connazionale. Il numero 9 biancoceleste, però, scivola al momento del tiro e la sua conclusione a incrociare termina di poco fuori dallo specchio. Lazio vicina allo 0-1.

13' Ottima uscita a centrocampo della Lazio con Zaccagni che porta palla centralmente verso l'area, allarga per Felipe Anderson che, dopo essersi accentrato dalla sinistra, calcia non c'entrando la porta. La sua posizione era però irregolare.

12' Si fa vedere ancora il Bologna dalle parti di Provedel. Ferguson trasforma il lancio lungo in un appoggio a rimorchio per Barrow che, dal limite dell'area, calcia ancora al volo colpendo in pieno Casale.

7' Ci prova ancora Barrow. L'attaccante del Bologna, saltato Romagnoli, calcia al volo da fuori ma non inquadra la porta.

3' Bellissima azione personale di Felipe Anderson che partendo dalla sinistra riesce ad accentrarsi. Il brasiliano, però, invece di calciare in porta, prova ad allargare per Pedro facendosi intercettare il passaggio.

2' Barrow prova una conclusione improbabile dal centro destra. Servito con una palla alta, calcia al volo di esterno destro, ma il tiro a incrociare termina molto lontano dai pali di Provedel

1' Fischia Maresca: inizia Bologna-Lazio

AGGIORNAMENTO 20.45 - Un minuto di silenzio per le vittime della strage di Cutro.

AGGIORNAMENTO 20.35 - Termina il riscaldamento. Le due squadre fanno rientro negli spogliatoi. Tra poco sarà tempo di Bologna-Lazio.

AGGIORNAMENTO 20.20 - Prima del fischio d'inizio di Bologna-Lazio è intervenuto l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 20.15 - Nel pre-partita di Bologna-Lazio ha parlato il difensore biancoceleste Patric. (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO 20.10 - Mentre i 4.000 tifosi laziali iniziano a riempire gli spalti dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento pre-partita. A breve sarà il momento di Bologna-Lazio.

Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Bologna - Lazio. I biancocelesti, dopo la vittoria in campionato contor il Napoli e il passo falso contro l'AZ Alkmaar in Conference League, oggi affronteranno il Bologna allo Stadio Renato Dall'Ara. La squadra di Thiago Motta in casa si sta dimostrando una squadra ardua da affrontare, come può testimoniare l'Inter di Inzaghi, uscito sconfitto per 2-1. La squadra di Sarri dovrà dimostrare una grande solidità mentale e voglia di riscattare l'ultima uscita europea. Il fischio d'inizio della sfida, valevole per la ventiseiesima giornata, è programmato per le ore 20.45.