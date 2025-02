DIRETTA - Cagliari-Lazio 0-0: Dia la mette in rete, l'arbitro non convalida il gol

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 23ª giornata

Lunedì 3 febbraio 2025, ore 20:45

CAGLIARI-LAZIO

CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Viola, Felici; Piccoli.

A disp.: Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Cogoni, Gaetano, Mutandwa.

All: Davide Nicola.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Ibrahimovic, Zazza.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Berti - Cipressa; IV ufficiale: Monaldi; V.A.R.: Paterna; A.V.A.R.: Abisso

PRIMO TEMPO

24' Marusic s'invola tutto solo sulla fascia: poi prova a chiamare in causa Isaksen. Tuttavia, c'era posizione di fuorigioco del montenegrino, palla a Caprile.

23' Da calcio d'angolo, Gila e Zaccagni arrivano sulla palla. Blocca Caprile.

21' Buona azione della Lazio orchestrata da Rovella: viene servito Isaksen, che però non riesce a chiamare in causa Dia. O perlomeno a farlo in modo preciso. C'è però la deviazione avversaria, sarà angolo.

19' Dopo il check del Var, il gol non viene comunque convalidato ma per tocco di mano di Dia, non per off-side.

17' Palla dentro di Rovella, non c'arriva Castellanos ma Dia che, servito praticamente da Luperto, mette la palla in rete. La posizione è di off-side secondo il guardalinee, il gol viene annullato.

16' Il Cagliari vuole ripartire velocemente: Piccoli fa fallo su Gila, l'arbitro attende qualche secondo ma poi fischia fallo. Sarà punizione in favore della Lazio.

13' Calcio d'angolo questa volta per il Cagliari dopo la deviazione di Hysaj: Piccoli dalla bandierina, Mina svetta ma Provedel blocca.

11' Grande occasione per il Cagliari: Piccoli, al centro dell'area di rigore, non riesce a deviare la palla verso la porta, che si perde in out.

11' Cross di Marusic per Isaksen, anticipa Augello che allontana il pericolo. La Lazio prova comunque a farsi vedere dalle parti di Caprile, il Cagliari spera di sfruttare le chance in contropiede.

10' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo la trattenuta di Mina su Zaccagni. Il numero 10 si lamenta con l'arbitro: avrebbe voluto anche il cartellino giallo.

9' Bel cross all'indirizzo di Castellanos al centro dell'area: difficile coordinarsi per l'argentino, che alla fine non riesce a concludere in modo pericoloso.

7' Seconda opportunità per i rossoblù dopo la deviazione di Isaksen in out. Arriva Adopo, allontana Castellanos.

6' Prima conclusione pericolosa per il Cagliari. Viola riceve da Zortea e va al tiro: c'arriva Provedel, che devia in angolo.

4' Palla sul primo palo: ci prova Dia. Poi occasione anche per Marusic al centro dell'area di rigore. Alla fine, respinge Piccoli.

3' Hysaj conquista il primo corner della partita, duellando con Felici. Dalla bandierina Isaksen è pronto a mettere la palla al centro dell'area.

1' Prima azione della Lazio, che mantiene il possesso palla in questi primissimi secondi del match. Castellanos serve in verticale Hysaj: l'albanese - in posizione di off-side - si disinteressa del pallone.

1' Fischia l'arbitro Manganiello: inizia in questo momento la sfida tra Cagliari e Lazio.

