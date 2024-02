DIRETTA - Cagliari - Lazio 1-3: parte Castellanos, Anderson la mette dentro!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 24ª giornata

Sabato 10 febbraio 2024, ore 15:00

Unipol Domus, Cagliari

CAGLIARI-LAZIO 1-3 (26' Dejola aut., 49' Immobile, 51' Gaetano, 65' Anderson)

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Deiola, Obert (64' Augello); Nandez, Makoumbou, Gaetano, Azzi (45' Dossena); Viola (45' Luvumbo); Lapadula.

A disp.: Radunovic, Aresti, Prati, Jankto, Wieteska, Pavoletti, Petagna, Di Pardo.

All.: Claudio Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (62' Vecino); Isaksen, Immobile (62' Castellanos), Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Pellegrini, Casale, Kamenovic, Kamada, Napolitano, Pedro, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Di Bello (sez. di Brindisi); Assistenti: M. Rossi - Cipriani; IV ufficiale: Monaldi; V.A.R.: Maresca; A.V.A.R.: Di Paolo.

Ammoniti: 45'+1' Immobile (L), 52' Makoumbou (C), 68' Romagnoli (L),

SECONDO TEMPO

68' Cartellino giallo per Alessio Romagnoli che salterà Lazio-Bologna.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! E arriva il gol di Felipe Anderson: Castellanos per Vecino e poi, anche in virtù della deviazione di Zappa, il brasiliano mette la palla in gol!

64' Cambia anche Ranieri: fuori Obert, dentro Augello.

62' Doppio cambio per Sarri: Vecino al posto di Luis Alberto, Castellanos al posto di Immobile.

61' Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva la conclusione di Gaetano: provvidenziale l'intervento di Provedel che salva il risultato!

60' Il Cagliari si rifà sotto: Makoumbou calcia direttamente in porta, Provedel si fa trovar pronto e allontana il pericolo.

58' Felipe, Immobile e poi Luis Alberto che va alla conclusione senza però trovare la porta!

57' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Luis Alberto dalla bandierina, nessuno riesce ad andare alla conclusione ma la Lazio rimane in possesso palla.

54' Cross di Marusic all'indirizzo di Immobile, che liscia la palla fallendo clamorosamente il gol dell'1-3!

53' Guendouzi si prende un bel calcio d'angolo: batte sempre Luis Alberto, colpo di testa di Lapadula ad allontanare.

52' Ammonito anche Makoumbou per il brutto fallo su Mario Gila.

51' Conclusione a giro di Gaetano e Cagliari che riapre la partita.

49' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL! Conclusione di Isaksen, respinta di Scuffet ma Immobile si fa trovare pronto e, anche da posizione defilata, mette la palla alle spalle del portiere.

46' Luvumbo per Nandez che schiaccia ma non riesce a concludere in porta. Prima grande occasione per la squadra di Ranieri.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Cagliari-Lazio. Due cambi per Ranieri: fuori Viola e Azzi, dentro Luvumbo e Dossena.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro: finisce in questo momento Cagliari-Lazio. Appuntamento tra quindici minuti per la seconda frazione di gioco.

45'+1' Lampo del Cagliari. Da calcio di punizione battuto da Viola arriva la conclusione di Lapadula, provvidenziale Provedel.

45'+1' Ammonito Ciro Immobile, autore del fallo su Mina.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà solamente per un altro minuto.

45' Intervento falloso di Lapadula su Gila e calcio di punizione in favore della Lazio, di cui si occupa Provedel.

44' Guendouzi per Luis Alberto, che controlla e va alla conclusione: palla in curva.

42' Cataldi porta palla, preferisce servire Immobile rispetto a Luis Alberto in verticale. Il passaggio comunque è fuori portata e Ciro non arriva.

39' Luis Alberto finisce a terra dolorante dopo aver subito fallo da Nandez. Nessun problema per lo spagnolo che, dopo qualche secondo, si alza.

38' Buona azione di Felipe Anderson, che prima tenta il cross in area di rigore, poi non riesce a tenere la palla dopo l'intervento di Mina.

33' Isaksen punta l'area poi chiama in causa Immobile, che però è ancoa in posizione di off-side. Palla al Cagliari che riparte.

31' Scuffet toglie la gioia del gol a Immobile, servito bene in verticale da Felipe Anderson. Ciro era comunque in posizione di fuorigioco al momento del passaggio.

28' Breve check per un presunto tocco di mano di Immobile, alla fine la rete viene convalidata e confermato il risultato di 0-1.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL! Luis Alberto batte il calcio di punizione per Immobile che chiama in causa Isaksen: crossa il danese, Dejola mette la palla in rete.

25' Giro palla Lazio che si conclude col cross di Anderson all'indirizzo di Isaksen: esce bene Scuffet coi pugni.

22' Contropiede Lazio: coast to coast di Isaksen, alla fine arriva la conclusione, poco precisa e poco potente. Tutto troppo semplice per Scuffet.

21' Gila costretto a mette la palla in angolo e corner in favore del Cagliari: il pallone arriva sulla testa di Dejola, si alza a campanile e giunge dalle parti di Nandez che non riesce ad arpionare la palla.

19' Immediato cambio di fronte: Lapadula per Viola che conclude direttamente in porta, facile presa di Provedel.

19' Nel corso della stessa azione arriva la conclusione dalla distanza di Cataldi, murata dalla retroguardia rossoblù.

18' Quarto calcio d'angolo in favore della Lazio, va ancora Luis Alberto alla battuta: cross a rientrare, ancora puntuale la risposta di Scuffet che allontana.

17' Traversone di Azzi, arriva il colpo di testa di Viola ma la palla giunge direttamente a Provedel che salta e anticipa Lapadula.

13' Palla orizzontale sbagliata da Hysaj, Gaetano ne approfitta e chiama subito in causa Lapadula. L'attaccante del Cagliari non riesce a trovare il varco giusto, il cross viene deviato e arriva direttamente tra le mani di Provedel.

10' Gaetano vede Lapadula, lo cerca ma è bravo Hysaj ad anticipare allontanando il pericolo.

9' Palla verticale di Cataldi all'indirizzo di Immobile che va alla conclusione, c'arriva Scuffet deviando in angolo. Sugli sviluppi del corner, arriva la conclusione del numero 32 della Lazio che, però, è fuori misura.

7' Di nuovo Luis Alberto, il cross è ancora tagliato ma il portiere rossoblù allontana.

6' Mina e Nandez chiudono Immobile, Ciro si conquista un calcio d'angolo. Batte Luis Alberto, rimpallo di Gaetano che va a un passo dall'autorete, provvidenziale Scuffet.

5' Si chiude bene il triangolo Makoumbou-Azzi, con quest'ultimo che va alla conclusione. Pronta la risposta di Provedel anche se il calciatore del Cagliari era in posizione di off-side.

4' Anderson entra in area di rigore, poi viene recuperato da Nandez, che fa ripartire i suoi.

3' La Lazio prova a partire: chiamato in causa Immobile che però sbaglia il passaggio all'indirizzo di Felipe Anderson: la palla si perde in out.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo Cagliari - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 14.50 - Ecco le parole di Maurizio Sarri a Dazn (CLICCA QUI).

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto Pedro: "È stata una settimana difficile, ma oggi non possiamo sbagliare" (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Lazio, valida per la 24esima giornata di Serie A. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio che giungerà all'Unipol Domus.

