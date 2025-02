DIRETTA - Calciomercato Lazio | Basic verso Sassuolo. E Tchaouna...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Lazio e Sassuolo continuano a trattare per Toma Basic. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore i club stanno lavorando a un'operazione a titolo definitivo, con la trattativa che procede bene e potrebbe chiudersi a stretto giro. Non solo esuberi, però. Va tenuta d'occhio anche la situazione legata a Loum Tchaouna: sul francese non solo il Bologna, nelle ultime ore c'è stato un contatto anche con il PSV Eindhoven. La Lazio per ora non ha aperto alla cessione, chissà che le cose non possano cambiare da qui al gong del mercato.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di calciomercato, ci si avvicina alla chiusura della sessione invernale che terminerà lunedì 3 febbraio a mezzanotte. La Lazio, dopo aver preso Arijon Ibrahimovic dal Bayern e ceduti Akpa-Akpro e Castrovilli al Monza in prestito (entrambi comunque andranno a scadenza a giugno, quindi l'addio è di fatto definitivo), ha subito la beffa Casadei, andato al Torino dopo una lunga telenovela. Occhio al nome di Reda Belahyane del Verona, tornato nei radar biancocelesti, ma sul quale ci sono tanti altri club come Fiorentina, Rennes e Marsiglia. Più defilati i profili di Martin Payero e Jacopo Fazzini che tra l'altro ha accusato un problema fisico nel riscaldamento del match contro la Juventus. Intanto Cher Ndour ha effettuato le visite mediche con la Fiorentina, attesa a breve l'ufficialità del passaggio del classe 2004 in Viola dal PSG per 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.