DIRETTA - Calciomercato Lazio, ultima chance per il terzino. Mentre Acerbi…

CALCIOMERCATO - Sono ore di fuoco queste in casa Lazio e non solo. Il calciomercato sta per chiudere definitivamente le porte e darà appuntamento a tutti a Gennaio con la sessione invernale, la società biancoceleste dovrà sfruttare ogni singolo minuto per cercare di mettere a segno l’ultimo colpo in entrata e risolvere alcune questioni legate alle uscite. L’arrivo di un terzino sinistro sarebbe quel dettaglio in più che renderebbe ancor più soddisfacente la campagna acquisti fatta finora. Sarri lo desidera fortemente, ha chiesto un ultimo sforzo al presidente Lotito che sta cercando di accontentarlo. Archiviato Reguilon, ormai all’Atletico Madrid, era stato riproposto Ghoulam svincolato e vecchia conoscenza del tecnico, ma l’attenzione è tutta sul nuovo candidato: Simone Bastoni.

USCITE - I fari sono puntati tutti su Acerbi. Il difensore è tenuto sulle spine dall’Inter, sembrava essere fatta per il suo trasferimento ma all’ultimo il presidente nerazzurro ha fatto un passo indietro. Queste ore saranno fondamentali per il biancoceleste, in apprensione nel conoscere il suo futuro. Situazione diversa per Djavan Anderson, Risa Durmisi e Sofian Kyine che sembrano essere prossimi ai saluti. Situazione diversa quella di Kamenovic, dopo i cambiamenti repentini d’idea del suo agente si stanno valutando possibili chance all’estero. Akpa Akpro, invece, è un grande punto interrogativo. Per lui tutto tace.

