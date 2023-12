DIRETTA - Empoli-Lazio 0-1, problemi anche per Luis Alberto: dentro Kamada

Serie A TIM | 17ª giornata

Venerdì 22 dicembre 2023, ore 18:30

Stadio Carlo Castellani, Empoli

EMPOLI-LAZIO 0-1: 9' Guendouzi (L)

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi, Maldini. A disp.:Perisan, Berisha, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Marin, Ranocchia, Destro, Ismajli, Baldanzi. All.: Aurelio Andreazzoli

LAZIO (4-3-3)- Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (21' Castellanos), Zaccagni. A disp.:Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Castellanos, Isaksen. All.: Sarri

Arbitro: Matteo Marchetti; Assistenti: Bresmes - Valeriani; IV Uomo: Ferrieri Caputi; VAR: Nasca; A. VAR: Mazzoleni

Ammoniti: 15' Maldini (E), 26' Patric (L),

Espulsi: //

PRIMO TEMPO

26' Ammonito Patric per aver trattenuto Cambiaghi, calcio di punizione per i padroni di casa. Bastoni sul pallone, il tiro è troppo forte e la palla finisce sopra la porta di Provedel.

25' Doppio infortunio per la Lazio, anche Luis Alberto chiede il cambio: entra Kamada.

21' Problemi per Immobile, Sarri è costretto al cambio. Al suo posto entra Castellanos.

20' Ottima intuizione di Gila che recupera la palla e fornisce l'assist per Immobile. Il capitano biancoceleste si addentra in area di rigore e serve Guendozi, il francese tenta la conclusione ma viene murato da Caprile. C'è deviazione, è calcio d'angolo per la Lazio.

15' Prima ammonizione del match: giallo per Maldini. L'attaccanto è intervenuto duramente su Patric.

13' Altra occasione per i biancocelesti con Immobile, ma il tiro è stato troppo morbido e per Caprile è stato facile intervenire.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Azione prolungata della Lazio prima con Luis Alberto, poi con Immobile e Zaccagni ma i loro tiri vengono respinti. Guendouzi però riesce a avere la meglio e con un buon controllo sulla ribattuta, calcia in porta e la sblocca regalando il vantaggio ai biancocelesti.

5' Primo angolo del match per la Lazio, dalla bandierina va Luis Alberto che chiama lo schema. Calcia, Felipe Anderson si fa vedere ma la conclusione non trova la porta. C'è deviazione, è di nuovo corner per i biancocelesti.

4' Guizzo dell'Empoli con Cambiaghi che ha tentato la conclusione, ma la palla finisce oltre la porta.

2' Subito aggressivo l'Empoli con Maldini che punta Rovella, prova la conclusione da lontano ma la palla finisce fuori.

1' Fischia l'arbitro: iniza Empoli-Lazio

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Lazio, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Si prospetta un match intenso in cui e squadre si affronteranno a viso aperto, in palio punti troppo importanti per entrambe. I toscani sono a caccia di una chance che possa consentirgli di risalire la classifica e uscire dalla zona retrocessione, i biancocelesti invece hanno bisogno di invertire la rotta e un risultato positivo riporterebbe entusiasmo e ottimismo all’ambiente. Appuntamento col calcio d’inizio alle 18:30.