DIRETTA - Hansa Rostock-Lazio 0-3, Tchaouna in gol dopo una super azione

Amichevole

Sabato 27 luglio 2024, ore 15.00

Ostseestadion, Rostock (GER)

HANSA ROSTOCK-LAZIO 0-3 (44' Zaccagni, 50' Castellanos, 71' Tchaouna)

LAZIO (4-3-3): Provedel (46' Mandas); Lazzari, Casale, Patric, Marusic (46' Pellegrini); Vecino (46' Cataldi), Rovella (67' Akpa Akpro), Guendouzi (68' Dele-Bashiru); Isaksen, Castellanos (79' Cancellieri), Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Hysaj, Basic, Ruggeri. All.: Marco Baroni

HANSA ROSTOCK (4-2-3-1) - Uphoff, Rossbach, Neidhart, Harenbrock (74' Schuster), Froling (56' Gebuhr), Schumacher (56' Kinsombi), Lebeau (56' Guojohnsen), Gurleyen, Rossipal, Pfanne (74' Dietze), Krohn (81' Dirkner). A disp.: Hagemoser, Lang, Koster, Wagner, Zamzow. All.: Bernd Hollerbach

Arbitro: Bastian Dankert (GER)

Ammoniti: 4' Schumacher (HR), 15' Rovella (L), 39' Pfanne (HR), 67' Casale (L), 77' Cataldi (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

81' Hollerbach richiama un nervoso Krohn e manda in campo il nuovo arrivato Dirkner.

79' Arriva anche il momento di Matteo Cancellieri, mandato in campo da Baroni al posto di Castellanos.

76' Scintille tra Patric, Cataldi e Krohn. Il numero 32 biancoceleste viene anche ammonito dopo un fallo commesso sulla trequarti.

74' Cambia i due mediani Hollerbach: Schuster e Dietze prendono il posto di Harenbrock e Pfanne.

71' GOOOOOOOOOOOL! Tchaouna entra e segna! Grande azione della Lazio con il francese che, servito da Dele-Bashiru, triangola con Castellanos e in con il destro batte Uphoff calciando sotto la traversa.

68' Baroni manda in campo anche Akpa Akpro e Dele-Bashiru, mentre richiama in panchina Rovella e Guendouzi.

67' Giallo per Casale che ferma il contropiede dell'Hansa Rostock.

63' Castellanos servito in aresa, sguscia sulla destra e prova un destro potente verso la porta, bravissimo Uphoff in spaccata a negargli la doppietta.

61' Altri due cambi per Baroni: fuori Zaccagni, autore del primo gol, e Isaksen, al loro posto in campo Pedro e Tchaouna.

59' Gol annullato alla Lazio. Super giocata di Zaccagni che salta il diretto marcatore, apre il campo e manda in porta Castellanos bravo a saltare Uphoff e a provare con la rabona un tiro-cross deviato in porta dal difensore avversario. Il fischio di Dankert, però, annulla tutto per offside del Taty.

59' Colpo di testa di Harenbrock sul secondo pallo, palla fuori di molto.

56' Cambia anche Hollerbach: dentro Guojohnsen, Kinsombi e Gebuhr, fuori Lebeau, Schumacher e Froling.

50' GOOOOOOOOL! Raddoppio della Lazio con Castellanos! Sponda di Isaksen per Guendouzi che inventa un assist perfetto per il Taty che, con il destro, batte Uphoff.

49' Guendouzi premia il taglio di Castellanos in area, la conclusione dell'argentino viene anticipata dal difensore avversario.

47' Bel cross di Lazzari dalla destra, colpo di testa di Zaccagni che trova una grande risposta di Uphoff. Lazio vicino al raddoppio.

46' Inizia il secondo tempo. Baroni manda in campo Cataldi, Pellegrini e Mandas, al posto di Vecino, Marusic e Provedel. La Lazio si posiziona con il 4-2-3-1: Cataldi e Rovella i due mediani, Guendouzi si sposta sulla trequarti.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo. Lazio avanti grazie al gol di Zaccagni.

45'+2' - Bel cross di Schumacher che trova in area il colpo di testa di Rossbach, blocca in tuffo Provedel.

45' Ci sarà 1' di recupero.

44' GOOOOOOOOOOL! Zaccagni porta avanti la Lazio! Cross di Guendouzi sul secondo palo a pescare Castellanos che, di testa, serve al centro Zaccagni bravo in tutto ad appoggiarla a in rete.

41' Errore della Lazio in impostazione, ripartono i padroni di casa con Krohn che arrivato a venti metri dalla porta forza una conclusione bloccata con facilità da Provedel.

39' Intervento durissimo di Pfanne che colpisce Castellanos sulla caviglia: arriva la seconda ammonizione per i tedeschi.

36' Pestone subito da Castellanos sulla trequarti, l'argentino aveva appena scaricato per Isaksen fermato al limite dal fischio di Dankert che ferma l'azione, assegna il fallo, ma non sanziona il difensore dell'Hansa Rostock. Tante le proteste dei biancocelesti.

34' Guendouzi rischia l'autogol. Punizione dell'Hansa Rostock dalla destra, il centrocampista francese devia di testa verso la sua porta, attendo Provedel che blocca.

31' Cross insidioso di Vecino respinto da un difensore dell'Hansa Rostock, la sfera arriva dalle parti di Castellanos che dal limite ci prova al volo, ma la sua conclusione è altissima sopra la traversa.

27' Palla lunga a cercare il colpo di testa di Castellanos che dal limite appoggia a rimorchio per Vecino: la conclusione in contro balzo dell'uruguaiano finisce alta sopra la traversa. Solo dopo arriva il fischio di Dankert che vanifica tutto per posizione di fuorigioco dell'argentino.

23' Prova ad accendersi Zaccagni. Il numero dieci si accentra scarica un destro a giro che termina di poco fuori dai pali protetti da Uphoff.

19' Errore in copertura di Lazzari, la palla arriva sul secondo palo dove c'è Schumacher che al volo con il mancino non trova la porta.

15' Ammonito anche Rovella. Intervento duro in scivolata del centrocampista biancoceleste che ha provato a rimediare su un errore in appoggio di Marusic.

13' Punizione insidiosa di Schumacher che con un cross dalla fascia mancina cerca un compagno nel mezzo, ma senza successo.

12' Guendouzi crossa dalla destra e pesca in area Castellanos che è bravo da fermo a staccare di testa, ma la sua conclusione verso il secondo palo esce lenta sul fondo.

8' Buona ripartenza dell'Hansa Rostock. Schumacher aggancia il lancio sulla sinistra, arriva sul fondo e in mezzo trova Krohn, ma la sua conclusione colpisce l'esterno della rete. Bravo Patric che con il corpo gli chiude l'angolo di tiro.

7' Errore in impostazione di Provedel che consegna parla agli avversari: Froling riceve al limite e prova un mancino che viene deviato in calcio d'angolo. Pericolo per la Lazio.

4' Arriva il primo cartellino giallo. Isaksen sfugge a Schumacher che lo stende con un duro intervento in scivolata.

2' Il primo tentativo è di Vecino che, dopo un cross respinto dalla difesa, ci prova al volo dal limite dell'area, ma non inquadra la porta.

1' Fischia Dankert, inizia l'amichevole tra Hansa Rostock e Lazio.

AGGIORNAMENTO 14.55 - Grande festa all'Ostseestadion. I tifosi, con sciarpe, bandiere e cori, celebrano il settantesimo anniversario dello storico impianto cittadino.

AGGIORNAMENTO 14.45 - Termina il riscaldamento, le squadre fanno rientro negli spogliatoi. A breve il fischio d'inizio di Hansa Rostock-Lazio.

AGGIORNAMENTO 14.30 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO 14.20- In questi minuti è stato reso noto anche il numero di spettatori presenti all'Ostseestadion, impianto che oggi compie 70 anni. Quasi sold-out l'impianto di Rostock. (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)

AGGIORNAMENTO 14.10 - Sarà Mattia Zaccagni a partire con la fascia di capitano nella partita di oggi. L'esterno è tra i papabili, insieme a Cataldi, per ereditare l'eredità di Ciro Immobile.

Buon pomeriggio amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Hansa Rostock-Lazio. Quarta amichevole per gli uomini di Marco Baroni, la prima lontana dalle Tre Cime di Lavaredo, dopo le vittorie contro l'Auronzo e il Trapani e il pareggio contro la Triestina, la squadra biancoceleste - alle 15.00 - scenderà in campo contro l'Hansa Rostock, squadra di terza divisione tedesca. Tante le assenze per la Lazio, tra cui le più importanti quelle di Gila, Romagnoli, Castrovilli, Nuno Tavares e Noslin, rimasti nella Capitale a causa di alcuni problemi fisici. Per Baroni sarà quindi l'occasione per testare anche alcune seconde linee, in attesa di riavere la rosa al completo.