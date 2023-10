DIRETTA - Lazio-Atalanta 3-2, si infiamma il match: espulso Sarri per proteste

Campionato di Serie A - Ottava giornata

Domenica 8 ottobre, ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO-ATALANTA 2-1 (5' De Ketelaere; 10' Castellanos; 33' Ederson)

Arbitro: Orsato

Assistenti: Scatragli e Zingarelli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Di Martino

A.VAR: Abisso

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Isaksen. All.: Sarri.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Bonfanti, Zortea, Hateboer, Koopmeiners, Bakker, Adopo, Miranchuk, Muriel, Lookman. All.: Gasperini.

Ammoniti: 79' Ruggeri, 84' Vecino

90' Comunicato l'extratime: si giocherà fino al 95'

85' Orsato estrae il cartellino rosso: espulso Sarri per proteste

84' Ammonito Vecino per aver esultato togliendosi la maglietta

83' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio di nuovo in vantaggio con Vecino. Tutto parte con un cross di Marusic, Castellanos intercetta il tiro di testa servendo l'uruguaiano che sorprende Musso.

81' Ultime sostituzioni per Gasperini: fuori Zappacosta e Ruggeri, dentro Holm e Bakker

79' Primo cartellino giallo del match: Orsato ammonisce Ruggeri per aver atterrato Isaksen a ridosso dell'area. I biancocelesti guadagno punizione, batte il danese ma la palla è troppo alta e finisce fuori

78' Ancora cambi per la Lazio: escono Felipe Anderson e Rovella, dentro Iskasen e Cataldi

77' Reclama un calcio di rigore la Lazio, per un fallo di Djimsiti ai danni di Kamada. Ma Orsato lascia giocare

74' Ci prova la Lazio con Vecino che lancia Pedro. Lo spagnolo però viene bloccato in corsa dall'avversario, la palla finisce fuori

69' Cambia ancora Gasperini: fuori De Ketelaere, dentro Muriel

64' Sostituzione per la Lazio: esce Guendouzi per Kamada

63' Pareggio dell'Atalanta. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Koopmeiner crossa e di testa la colpisce Kolasinac che mette la palla in rete

60' Altro cambio per l'Atalanta: fuori Scamacca, dentro Koopmeiners

59' Si è messo subito in mostra Pedro. Lo spagnolo sfrutta il lancio di Vecino e si ritrova a tu per tu con Musso, lo beffa e va in rete ma non esulta. Interviene anche il Var che conferma il fuorigioco. La Lazio ha sfiorato nuovamente il vantaggio

54' Doppio cambio per Sarri: escono Luis Alberto e Zaccagni, dentro Vecino e Pedro. La fascia da capitano va a Marusic

49' Pericolosa la Dea che si avvicina al pareggio. De Ketelaere calcia col sinistro saltando Romagnoli e Rovella, ma viene bloccato da Provedel. Sulla respinta tenta la conclusione Ruggeri, ma il tiro si conclude con un nulla di fatto.

46' Primo cambio per Gasperini: esce Pasalic per Koopmeiners

45' Riprende il match: inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

48' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo

46' La Lazio sfiora di nuovo il vantaggio con Casale che ci mette la testa su un cross di Luis Alberto dalla bandierina, ma questa volta Musso arriva prima e blocca la palla.

45' Comunicato l'extratime: 3 minuti di recupero

42' L'arbitro ferma il gioco, Zappacosta è a terra dopo un scontro di gioco con Romagnoli. Entra in campo staff medico, ma il numero 77 si rialza dolorante a una spalla.

36' Zappacosta tenta la conclusione, servito da De Ketelaere, ma Rovella lo blocca

33' Gol dell'Atalanta. Tutti in area piccola della Lazio, Marusic perde palla e ne approfitta Ruggeri che crossa ancora. Ederson intercetta il tiro e la mette alle spalle di Provedel.

25' Brivido per la Lazio. Prima occasione per l'Atalanta grazie al cross da fermo di Ruggeri, Pasalic si inserisce e colpisce di testa. La palla però finisce fuori.

20' I biancocelesti guadagnano calcio di punizione per un fallo di Djimsiti ai danni di Castellanos. L'arbitro non estrae il cartellino, ma richiama il giocatore della Dea.

18' Pericolosa ancora la Lazio con Guendouzi che ha tirato dal limite, ma ha preso la traversa.

13' Aggressivi i biancocelesti che guadagnano calcio di punizione. Buona la battuta di Luis Alberto, la palla colpisce la barriera e finisce tra i piedi di Casale che calcia, ma viene ostacolato da Musso che blocca il tiro.

10' GOOOOOOOOOOOL! La Lazio è di nuovo in vantaggio grazie alla rete di Castellanos. Buona rimessa dal fondo di Provedel, la palla viene intercettata da Zaccagni che lancia Felipe Anderson. Il brasiliano crossa per l'argentino che sorprende Musso e mette la palla in rete

9' Reagisce l'Atalanta che guadagna calcio d'angolo, ma si conclude con un nulla di fatto

5' GOOOOOOOOOL! LAZIO IN VANTAGGIO. Ottimo calcio d'angolo battuto da Luis Alberto, De Ketelaere la sfiora e la palla finisce in rete.

4' Mattia Zaccagni guadagna calcio d'angolo, dalla bandierina Luis Alberto

2' Parte subito aggressiva la Lazio, buono il passaggio di Guendouzi per Castellanos. L'argentino però viene fermato e non riesce a andare in porta.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match tra Lazio e Atalanta.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Atalanta. È “La partita dell’anno”, per citare le parole di Sarri nel suo discorso alla squadra con l’intento di scuoterla e ottenere una reazione positiva sul campo. La sconfitta incassata contro il Milan a San Siro, nell’ultima giornata, pesa e ha reso il cammino dei biancocelesti più difficile. La vittoria ottenuta in Champions col Celtic lascia sensazioni positive anche per la partita di oggi. L’appuntamento all’Olimpico è alle 15 col fischio d’inizio, Felipe Anderson e compagni si ritroveranno di fronte una Dea affamata di punti.