DIRETTA - Lazio - Atletico Madrid 0-1: Barrios dalla distanza, sfortunato Kamada

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Champions League | I giornata, girone E

Martedì 19 settembre 2023, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - ATLETICO MADRID 0-1 (29' Barrios)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Renzetti, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Cataldi, Rovella, Guendouzi, Pedro, Castellanos, Isaksen.

All.: Maurizio Sarri

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Savic, Lino, Hermoso; Barrios, Saul Ninguez, Marcos Llorente; Griezmann, Morata.

A disp.: Grbic, Antoni oGomis, Gimenez, Azpilicueta, Correa, Galan, Riquelme, Kostis, El Jebari, Calatrava, Guerrero.

All.: Diego Pablo Simeone

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN)-Andraž Kovačič (SVN)

IV Ufficiale: Rade Obrenovič (SVN)

V.A.R.: Nejc Kajtazovic (SVN)

A.V.A.R.:Bastian Dankert (GER)

Ammoniti: 21' Simeone (A), 26' Griezmann (A), 37' Sarri (L)

PRIMO TEMPO

37' Cambio obbligato per la Lazio: fuori Pellegrini che, dopo il colpo alla caviglia, non riesce a proseguire. Al suo posto Lazzari.

37' Ammonizione anche per Sarri.

36' Rientra Pellegrini, si ristabilisce l'equilibrio in campo.

33' Colpo duro di Molina ai danni di Luca Pellegrini che rimane a terra: calcio di punizione in favore della Lazio mentre entrano i medici biancocelesti.

32' La palla di Zaccagni viene "parata" da Molina. Lo stesso numero 20 mette la palla in area, provvidenziale Witsel che mette in angolo.

30' Hermoso fa fallo su Luis Alberto disinteressandosi completamente del pallone: l'arbitro lo vede e dà la punizione alla Lazio.

29' Barrios conclude in porta, dopo la deviazione di Kamada il tiro cambia completamente traiettoria spiazzando Provedel. Atletico in vantaggio.

228' Botta al volo di Luis Alberto: la palla esce di pochissimo!

27' Luis Alberto in profondità per Anderson che si gira e pesca Kamada: il giapponese non riesce ad aprionare la palla.

26' Altro cartellino giallo per l'Atletico, e in particolare per Griezmann, "colpevole" di un fallo su Zaccagni.

25' Zaccagni col destro, è una sassata potentissima: Oblak interviene mettendo in out. Angolo per la Lazio!

24' Marcos Llorente interviene fallosamente su Luis Alberto, che si conquista un calcio di punizione: lo spagnolo e Zaccagni sulla palla.

24' Cross di Lino, ma la Lazio è brava ad allontanare: Luis Alberto ci crede fino alla fine, fa salire la squadra che rimane in fase offensiva.

23' Ottimo l'intervento di Luca Pellegrini che interviene sulla palla mandandola in angolo, evitando che arrivasse a Molina.

22' Un calcio d'angolo per la Lazio si trasforma in un contropiede dell'Atletico orchestrato da Molina, Marusic lo interrompe.

21' Luis Alberto dalla bandierina, ma l'arbitro si avvicina a Simeone per ammonirlo: ha superato la linea che delimita la zona dedicata agli allenatori.

20' Duello Zaccagni - Molina, con quest'ultimo che è l'ultimo a toccare la palla che finisce in out. Sarà angolo per la Lazio.

19' Griezmann vola verso la porta difesa da Provedel, beffa Romagnoli, poi cade a terra ma non l'ha toccato nessuno. Palla al portiere della Lazio per ripartire.

18' Calcio d'angolo per la Lazio: Romagnol a un passo dal gol di testa. La palla si perde alta.

17' Anderson, servito con un lancio lunghissimo, riesce ad arpionare la palla. Penetra in area, poi finisce a terra dopo l'intervento di Lino ma per l'arbitro non c'è nulla.

15' Saul interviene fallosamente su Kamada: la Lazio riparte dal calcio di punizione di Vecino.

13' Buona conclusione di Kamada che ci prova da fuori area: la palla arriva a Oblak che para da terra.

11' Buona occasione per la Lazio, con Immobile che viene servito da un lancio lunghissimo di Vecino. Il bomber l'arpiona ma solamente per un momento, c'è Witsel che lotta e alla fine, chiamando in causa il portiere, disinnesca Ciro.

9' Servito Ciro Immobile in una posizione potenzialmente pericolosa, la palla però scivola direttamente in out.

8' Ottimo il recupero di Marusic che evita che Morata entri in possesso palla. Il montenegrino chiama in causa Patric, poi Provedel. La Lazio riparte.

7' Va il Mago, la palla viene immediatamente allontanata dalla retroguardia avversaria.

6' Molina atterra Zaccagni: calcio di punizione in favore della Lazio di cui è pronto ad occuparsi Luis Alberto.

3' Ancora Atletico, questa volta coinvolto Samuel Lino, marcato da Marusic. Alla fine il tiro-cross si perde tra i guantoni di Provedel.

2' L'Atletico si fa subito pericoloso: cross di Saul e anticipo della retroguardia biancoceleste. Sarà angolo per gli spagnoli.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Atletico Madrid.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Atletico Madrid, prima sfida della fase a gironi di Champions League. Entrambe le formazioni, che compongono il gruppo E insieme a Celtic e Feyenoord, sono reduci da sconfitte: i biancocelesti non hanno fatto alcun punto allo Stadium, subendo l'offensiva bianconera. Dall'altra parte, gli spagnoli guidati da Simeone hanno perso contro il Valencia al Mestalla. Appuntamento alle 21.00 all'Olimpico.

