DIRETTA - Lazio - Crotone 2-2: doppio cambio per Inzaghi

Serie A 2020-2021

Lazio - Crotone 2-2 (14' Milinkovic, 29' Simy, 39' Luis Alberto, 50' Simy rig)

27ª giornata

Venerdì 12 marzo 2021, ore 15

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Parolo, Cataldi, Escalante, A. Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (45' Djidji), Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Ounas, Simy. A disp.: Festa, Crespi, Djidji, Cuomo, Rispoli, Benali, Rojas, Zanellato, Vulic, Henrique, Riviere, Di Carmine. All.: Michele Tardioli.

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

Ammoniti: 53' Djidji (C)

SECONDO TEMPO

73' Veementi le proteste di Immobile all'indirizzo del diretttore di gara, che sanziona il fallo di mano dell'attaccante.

72' Fallo di Immobile su Rispoli secondo il direttore di gara, e calcio di punizione per il Crotone.

71' Altro pericolosissimo cross di Radu all'indirizzo di Immobile, che non riesce ad arpionare la palla.

69' Cambio per Inzaghi: escono Leiva e Fares, entrano Escalante e Lulic.

69' Sostituzione per il Crotone: esce Pereira, entra Benali.

68' Apertura di Luis Alberto per Fares, che crossa all'indirizzo di Immobile. La palla va sull'esterno della rete.

65' Si concretizza il campo: fuori Reca, dentro Rispoli.

64' Problema fisico per Reca, che sta per uscire dal terreno di gioco. Pronto a entrare Rispoli.

63' Ottima occasione per la Lazio con Correa, che si conclude con con la parata di Cordaz. L'argentino si lamenta per un tocco di mano di Golemic, ma l'arbitro fa proseguire l'azione.

62' Patric verticalizza in profondità per Correa, ma l'argentino si fa recuperare da Luperto.

60' Fallo di mano di Simy e altro calcio di punizione per la Lazio. Subito dopo, l'azione viene fermata per posizione di off-side di Correa.

59' Luis Alberto, servito da Immobile, viene bloccato da un fallo. Calcio di punizione per la Lazio: dagli sviluppi del calcio piazzato, arriva la conclusione di Leiva che non inquadra la porta.

58' Calcio di punizione per il Crotone: Messias calcia, Djidji colpisce di testa ma la palla va in out.

57' Luis Alberto per Immobile, ma la palla dell'attaccante è alta sopra la traversa.

56' Luis Alberto si accentra e prova il tiro diretto in porta. Cordaz mette in angolo dopo la doppia deviazione di Ounas e Simy.

55' Brutto fallo di Pedro Pereira su Fares, e calcio di punizione per la Lazio.

54' Cross di Milikovic sul secondo palo, interviene Pereira che allontana.

53' Il primo cartellino giallo lo rimedia Djidji per il fallo su Correa.

50' Dal dischetto va Simy che spiazza Reina e sigla il gol del 2-2.

49' Simy per Messias in area di rigore: il calciatore del Crotone viene atterrato da Fares, sarà calcio di rigore per i rossoblù.

48' Calcio d'angolo per la Lazio: Luis Alberto dalla bandierina, allontana la retroguardia avversaria.

45' Inizia il secondo tempo! Per il Crotone, esce Magallan ed entra Djidji.

SINTESI PRIMO TEMPO

La Lazio chiude i primi 45' in vantaggio grazie al gol di Luis Alberto al 39'. La squadra di Inzaghi approccia bene la gara, e va in gol dopo quindici minuti con Milinkovic. Alla mezz'ora arriva il pareggio del Crotone con Simy che, da solo davanti alla porta difesa da Reina, non sbaglia e porta il risultato sull'1-1. Provvidenziale la rete del 'Mago' per riportare la gara sui binari giusti. Tra qualche minuto il secondo tempo del match.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero finisce il primo tempo della sfida.

43' Cross di Fares per Immobile, ma con la testa l'attaccante non riesce a inquadrare la porta. Sugli sviluppi dell'azione, Leiva tenta la conclusione in rete dalla distanza, ma è fuori misura.

39' GOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Luis Alberto. Radu per Immobile, che serve il 'Mago': dopo aver siglato la rete, abbraccio a Escalante e all'intera panchina.

38' Rimane a terra Fares. Lo staff medico sta per entrare, ma vengono rispediti indietro. L'algerino si alza ed è pronto a proseguire la gara.

37' Scambiano Correa e Immobile, per poi appoggiare su Luis Alberto. Tiro da fuori area dello spagnolo, con Cordaz che non ha problemi a bloccare la palla.

34' Duello tra Immobile e Magallan, con quest'ultimo che finisce a terra. L'arbitro dà prima la rimessa laterale, riparte la Lazio.

33' Correa s'invola verso la porta di Cordaz, seguito da Immobile. L'argentino apre per Radu, che vuole servire Immobile va trova l'anticipo di Magallan.

32' Crotone ancora pericoloso con un cross all'indirizzo di Messias e Pedro Pereira. La palla va in out, ma l'ultimo a toccarla è un giocatore rossoblù. Palla a Reina.

31' Luis Alberto entra in modo irregolare su Messias: calcio di punizione per il Crotone.

29' Pareggio del Crotone con Simy. L'attaccante, tutto solo davanti a Reina, era stato servito da Magallan.

27' Il cross di Pereira viene deviato e allontanato da Marusic. In quella zona non c'è alcun biancoceleste, il Crotone ricomincia da dietro.

26' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Milinkovic commette fallo in attacco. Il 'Sergente' si lamenta, ma il Crotone riparte.

25' Ancora bravo il cross di Radu, questa volta per Marusic. Il montenegrino non arriva per un soffio sulla palla: Reca mette in corner.

24' Correa finisce a terra dopo l'intervento di Luperto. Rapuano ferma l'azione e concede il calcio di punizione per la Lazio.

23' Bravo Fares ad anticipare Pedro Pereira, servito da Messias. L'ex Spal riparte da Reina.

21' Buon'azione di Acerbi che penetra in area di rigore, e serve Immobile. Il bomber viene bloccato, la palla viene messa in angolo.

20' Immobile tenta di mettere una palla in area di rigore, intercetta Golemic che allontana, e poi Simy che non controlla.

19' Dagli sviluppi del calcio di punizione, Petriccione si rende protagonista di un fallo su Immobile. Il calciatore viene redarguito dall'arbitro.

18' Pedro Pereira finisce a terra dopo l'intervento di Fares: l'algerino protesta, ma l'arbitro opta per il calcio di punizione per il Crotone.

16' La Lazio mantiene il possesso palla, ma le imbucate in area di rigore vengono fermate dalla retroguardia del Crotone.

14' GOOOOOOOL!!! Lazio in vantaggio con Milinkovic-Savic. Gran palla di Radu che serve il 'Sergente' sul secondo palo: il serbo, solo davanti a Cordaz, batte il portiere.

12' Buona occasione per il Crotone con Messias, che conclude non lontano dal palo di Reina.

11' Luis Alberto tenta di servire Correa: Magallan protegge, esce Cordaz.

8' Immobile sfrutta l'errore di Magallan e s'invola verso la porta di Cordaz. Il portiere chiude sul primo palo, sarà calcio d'angolo.

8' Luis Alberto tenta di servire Correa, anticipa Golemic che fa ripartire i suoi.

7' Immobile scambia con Correa, che fa un paio di finte e conclude in porta. La palla va alta sopra la traversa.

4' Anche il Crotone si rende pericoloso con Ounas, che arpiona una bella palla a poca distanza da Reina. L'assistente alza la bandierina: il calciatore era in posizione di off-side.

3' Radu verticalizza per Fares, anticipato ancora da Magallan.

2' Radu per Correa che tenta di scambiare velocemente con Immobile, chiude Magallan.

1' Lazio subito aggressiva con Marusic che mette una bella palla in area di rigore, allontana la retroguardia rossoblù.

1' Fischio dell'arbitro Rapuano, inizia la partita!

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Le squadre hanno fatto man mano ritorno negli spogliatoi. Ultimi dieci minuti di attesa prima del fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - A un quarto d'ora dal fischio d'inizio arrivano anche le parole di Igli Tare a Sky Sport: "Gara importante per ritrovare fiducia" (CLICCA QUI per le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Entra in campo la Lazio, seguita una manciata di secondi più tardi dal Crotone.

AGGIORNAMENTO ORE 14.10 - Portieri della Lazio già in campo per il consueto riscaldamento. Si attende l'ingresso delle due squadre.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - Nel pre-partita del match, le parole di Mohamed Fares a Lazio Style Channel: "Ora sto bene. Che rapporto con Lulic" (CLICCA QUI per le dichiarazioni complete)

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Crotone, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Dopo le brutte sconfitte contro Juventus, Bologna e Bayern Monaco, la squadra di Inzaghi vuole tornare a collezionare punti, scalando qualche posizione in classifica. Davanti ai biancocelesti i rossoblù di Sense Cosmi, reduci dalla poker rifilato al Torino.

Lazio - Crotone, Immobile "assaggia" la porta: il gesto con i due pali - FOTO

Lazio - Crotone, Cataldi rivede il suo vecchio presidente: l'abbraccio a bordocampo - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE

Dalla difficilissima fase di Lockdown ai giorni nostri, in cui il maledetto Covid-19 imperversa, ci siamo dedicati ad ampliare la gamma di informazioni da reperire. Coronavirus, attualità, il telegiornale, le curiosità, l'economia, il governo e molto altro. Abbiamo teso una mano verso il mondo per avere un "aiuto" dal pubblico delle ricerche web consci dell'apporto difficoltoso che le pubblicità attualmente riescono a produrre. Dai una mano a Lalaziosiamonoi.it per sostenere la copertura 24 ore su 24, 365 giorni su 365, delle notizie sulla nostra Lazio e non solo.