DIRETTA - Lazio - Empoli, squadre in campo per il riscaldamento

Serie A TIM | 17ª giornata

Domenica 8 gennaio 2023, ore 15.00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.:Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Satriano, Caputo A.disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukievicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Ebuehi, Bandinelli, Cambiaghi, Guarino. All.: Zanetti.

Arbitro: Pezzuto (sez. Lecce)

Assistenti: Palermo - Ceccon

IV Uomo: Prontera

Var: Nasca

Avar: Fabbri

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - Squadre in campo per il riscaldamento allo stadio Olimpico. Poco meno di venti minuti al fischio d'inizio della gara tra Lazio e Empoli.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Empoli, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Dopo il ko subito al Via del Mare contro il Lecce alla prima del 2023 la Lazio di Sarri deve obbligatoriamente rialzare la testa e tornare alla vittoria davanti al suo pubblico. La squadra di Zanetti dopo il pareggio con l'Udinese arriva a Roma con la voglia di fare punti. Appuntamento direttamente allo stadio Olimpico di Roma alle 15.00 per il fischio d'inizio del match.