DIRETTA - Lazio - Fiorentina 0-2: Dia lascia spazio al neo-entrato Noslin

Serie A Enilive | 22ª giornata

Domenica 26 gennaio 2025, ore 20:45

LAZIO-FIORENTINA 0-2 (11' Adli, 17' Beltran)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (65' Hysaj); Dele-Bashiru (45' Rovella), Guendouzi; Isaksen (45' Pedro), Dia (80' Noslin), Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Tchaouna, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic.

All.: Marco Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò (77' Parisi), Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli (63' Comuzzo), Mandragora; Beltran, Gudmundsson (77' Sottil), Folorunsho (86' Richardson); Kean.

A disp.: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Valentini, Moreno, Caprini, Harder, Kouamè.

All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini) ; Assistenti: Peretti - Passeri; IV ufficiale: Feliciani ; V.A.R.: Fabbri; A.V.A.R.: Meraviglia

Ammoniti: 62' Palladino (F), 63' Adli (F), Dodo (F), 71' Mandragora (F)

Espulsi: 63' Adli (F)

SECONDO TEMPO

86' Cambia ancora Palladino: dentro Richardson per Folorunsho.

86' Contropiede della Fiorentina: bravo Marusic ad arginare Kean, che si stava involando verso la porta di Provedel.

84' Castellanos sbaglia: prova a fare la sponda per Noslin quando avrebbe tutto lo spazio per andare in gol. Inspiegabile la scelta dell'argentino.

83' Sulla palla c'è Zaccagni: la sua conclusione si perde sulla barriera. Sugli sviluppi della stessa azione arriva il colpo di testa di Zaccagni, alta sopra la porta difesa da De Gea.

82' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo la spinta di Ranieri su Castellanos.

80' Esce Dia, entra Noslin.

80' Ci prova anche Pedro, ma anche in questo caso la conclusione si perde alta sopra la traversa.

79' Adesso si fa vedere anche la Fiorentina: la conclusione di Kean si perde alta sopra la traversa.

77' Doppio cambio per Palladino: fuori Gudmundsson e Dodo, dentro Sottil e Parisi.

75' Calcio d'angolo in favore della Lazio: evidente colpo al volto di Pongracic a Romagnoli, che rimane a terra coprendosi la faccia.

74' Si ferma ancora il gioco per Pongracic, a terra dei crampi ma si perde tanto.

73' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Gila liscia la palla, riparte la Fiorentina ma solo per un momento. Sugli sviluppi della stessa azione arriva il fallo di Beltran su Rovella, non sanzionato da Rapuano.

72' Un'altra clamorosa occasione viene mancata da Dia: la porta sembra stregata per i calciatori della Lazio.

71' Altro cartellino giallo per un gocatore della Fiorentina: questa volta è all'indirizzo di Mandragora.

70' Calcio di punzione in favore della Fiorentina: Dodo continua a perdere tempo e viene ammonito anche lui.

69' Zaccagni subisce fallo da Comuzzo, ma alla fine l'arbitro sanziona l'intervento irregolare dello stesso Zaccagni su Dodo. Il capitano è furioso.

67' Terzo calcio d'angolo per la Lazio: conclusione sbilenca di Castellanos che non inquadra lo specchio della porta. L'argentino si lamenta per la trattenuta di Mandragora.

65' Cambia anche la Lazio: fuori Pellegrini, dentro Hysaj.

63' Esce Adli, entra Comuzzo. Il francese perde tantissimo tempo e rimedia il cartellino giallo, che diventa rosso dopo il gesto di stizza fatto prima di accomodarsi in panchina.

62' Duello Pellegrini-Folorunsho e calcio d'angolo in favore della Fiorentina. Nel frattempo viene ammonito anche Palladino.

61' È una Lazio che sbaglia tanto, che pecca di precisione. I biancocelesti s'avvicinano alla porta di De Gea, ci stanno provando, ma in questo modo il possesso non porta nulla di buono.

58' Bell'azione della Lazio che si conclude nel peggior modo possibile: la conclusione di Mario Gila è poco precisa e si perde ampiamente sopra la traversa.

55' Zaccagni crossa in area all'indirizzo di Marusic, che non arriva sulla palla. Adli a terra per l'intervento dello stesso numero 10 ai suoi danni nel momento del tiro.

53' Gioco fermo, Castellanos è a terra insieme allo staff medico biancoceleste per un problema alla caviglia. Si rialza zoppicando, dovrebbe comunque riuscire a proseguire la sua partita.

52' Ci prova anche Gila con una conclusione dalla distanza che si perde alta sopra la traversa.

50' La Lazio continua a provarci: arriva il cross di Zaccagni che si trasforma in un tiro, troppo semplice la presa di De Gea.

48' Calcio di punizione per la Lazio, poi s'innesca un'azione di cui rimangono a terra sia Beltran che Zaccagni. Alla Fiorentina il compito di ripartire, dopo la decisione dell'arbitro.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Fiorentina

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Subito pronto un doppio cambio in casa Lazio: fuori Dele-Bashiru, dentro Rovella; fuori Isaksen, dentro Pedro.

PRIMO TEMPO

45'+2' Va Zaccagni, la Fiorentina allontana. Neanche il tempo di terminare l'azione che l'arbitro fischia due volte. Finisce il primo tempo di Lazio-Fiorentina.

45'+1' Subisce fallo Isaksen da Beltran: il danese rimane a terra, per l'arbitro c'è "solo" il calcio di punizione, non il cartellino giallo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Dia rimane a terra in area di rigore, l'arbitro non si accorge di nulla e fa proseguire l'azione nonostante le proteste dei calciatori della Lazio.

43' La Lazio prova ad avvicinarsi dalle parti di De Gea, ma la difesa della Fiorentina fa buona guardia. Al momento si tratta di un possesso palla che non sta portando a nulla di "pericoloso".

40' Mandragora scippa la palla a Isaksen in una maniera davvero troppo semplice! La Fiorentina può ripartire.

39' Medici in campo per accertarsi delle condizioni di Gosens, e tantissimo tempo perso per la Lazio!

38' Prima va Castellanos, poi c'è un possibile tocco di mano di Gosens che finisce a terra dopo un confronto con Dia. L'arbitro ferma il gioco non per concedere il penalty ma per il fallo subito dal tedesco.

37' Calcio d'angolo per la Lazio: Pellegrini dalla bandierina, c'è la deviazione da parte di un calciatore avversario. Altro corner, questa volta lo batte Zaccagni.

34' Il palo evita il terzo gol della Fiorentina. Sponda di Kean per Gudmundsson che tenta la rovesciata, la conclusione impatta sulla porta.

33' Buona chance per la Lazio: cross di Guendouzi su cui non arriva la conclusione da parte di nessun compagno.

30' Marusic contro Gosens, alla fine arriva il calcio di punzione in favore della Fiorentina. Ranieri perde tantissimo tempo nel recuperare la palla e rimetterla in gioco, fischi dell'Olimpico.

29' Possibile contropiede Lazio, interrotto dal fallo subito da Isaksen, a terra dolorante. Per l'arbitro non c'è nulla, fa proseguire l'azione con i viola in possesso.

28' Pellegrini duella con Kean, alla fine l'ultimo tocco è dell'ex Juventus. Calcio d'angolo in favore della Fiorentina.

26' La Lazio ci prova anche dalla distanza: la conclusione di Pellegrini si perde al lato della porta. Prima ancora era arrivato il cross di Isaksen e l'anticipo di un calciatore della Fiorentina su Guendouzi, che stava arrivando da dietro.

25' Isaksen spreca una buona occasione: il suo cross all'interno dell'area è prevedibile e, in effetti, poco pericoloso per la difesa della Fiorentina.

24' La Lazio ci prova con Zaccagni che serve in verticale Dele-Bashiru: Dodo fa buona guardia e alla fine l'ultimo tocco è del biancoceleste.

20' Va il capitano: la Fiorentina allontana, ma la Lazio rimane in possesso palla dalle parti della porta difesa da De Gea.

19' Fallo di Gosens su Marusic e calcio di punizione in favore della Lazio: pronto alla battuta Zaccagni.

17' Arriva il raddoppio della Fiorentina, questa volta è Beltran a metterla in rete. Progressione di Folorunsho sulla fascia, sovrapposizione di Dodo che viene servito. Il brasiliano crossa, all'argentino basta spingerla in rete.

14' Marusic interviene in scivolata su Gosens, mettendo la palla in out. Sarà rimessa laterale per la Fiorentina: sugli sviluppi della stessa azione arriva anche il tentativo di Folorunsho, blocca Provedel.

11' La Fiorentina si porta in vantaggio con Adli: buona azione viola che parte da un errore di Marusic, alla fine Gosens crossa bene per il francese, che mette la palla alle spalle di Provedel.

10' Calcio d'angolo in favore della Fiorentina: dalla bandierina va Adli, il cross è basso e c'arrivano in contemporanea Guendouzi e Pongracic. Alla fine l'ultimo tocco è del calciatore viola, palla a Provedel che fa ripartire i suoi.

8' Fase di studio da parte di entrambe le formazioni, con possesso palla alternato tra Lazio e Fiorentina. L'azione s'interrompe dopo l'intervento irregolare di Folorunsho su Romagnoli.

4' Ancora Lazio: Marusic tenta il colpo di testa, ma il difensore fa buona guardia. La palla si perde direttamente in out, si riprende dalla rimessa in gioco del portiere.

3' Primo squillo della Lazio: Isaksen serve Dia che chiama in causa Castellanos. La conclusione dell'argentino, però, è veramente poco potente e non impensierisce De Gea.

2' Intervento duro di Dodo su Zaccagni: si riparte col calcio di punizione in favore della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Fiorentina.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Fiorentina, in programma per la 22esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Olimpico.

