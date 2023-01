DIRETTA - Lazio - Fiorentina, all'Olimpico è tutto pronto per il match

La diretta scritta del match dell'Olimpico che vede i biancocelesti opposti ai viola all'Olimpico. Sarri conferma l'undici che...

Stadio Olimpico di Roma

Domenica 29 gennaio, ore 18.00

Serie A - Ventesima giornata

Lazio - Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cancellieri, Immobile, Romero. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. A disp.: Cerofolini, Sirigu, Saponara, Cabral, Ikonè, Terzic, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Mandragora, Amatucci, Igor..All.: Italiano.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Valeriani, Rossi; IV Uomo: Piccinini; VAR: Chiffi; AVAR: Abbattista.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Fiorentina. La squadra di Sarri, reduce da tre vittorie consecutive, è chiamata a un esame di maturità e deve sfruttare il periodo no del Milan per dare l'assalto al secondo posto in classifica. Il mister biancoceleste conferma l'undici che ha battuto i rossoneri. Attenzione a sottovalutare la Fiorentina che, nonostante il problema del gol, resta un avversario temibile.

