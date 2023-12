DIRETTA - Lazio - Inter 0-0: provvidenziale Casale su Thuram

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 16ª giornata

Domenica 17 dicembre 2023, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Basic, Pedro, Castellanos.

All.: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Agoumè, Stabile.

All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Passeri - Garzelli; IV ufficiale: Rapuano; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Gariglio

Ammoniti:

PRIMO TEMPO

11' Immobile per Zaccagni che crossa in area di rigore, la palla viene allontana dalla difesa dell'Inter. Sulla ribattuta ci prova Kamada, l'Inter la devia in angolo. Corner per la Lazio.

7' Lazio in possesso palla, ma l'Inter chiude bene ogni spazio impedendo ai biancocelesti di avvicinarsi alla porta difesa da Sommer.

6' Azione confusa in area di rigore che si conclude con la conclusione - murata - di un nerazzurro. Tuttavia, il gioco era già fermo per il fallo in attacco di Bisseck su Immobile.

5' Dimarco dalla bandierina: salta Bisseck ma l'ultimo tocco è di un calciatore biancoceleste. Nuovo corner per l'Inter.

4' Thuram viene lanciato in verticale verso la porta difesa da Provedel, provvidenziale l'inserimento di Casale che mette la palla in angolo.

2' Qualche brivido per l'Inter: Immobile pressa Sommer in fase di rinvio e per un soffio non riesce a rubargli la palla.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Inter.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter. Appuntamento alle 20.45 per il fischio finale.