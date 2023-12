DIRETTA - Lazio, la cena di Natale: Martusciello il primo a arrivare - FOTO&VIDEO

Fonte: Dai nostri inviati Niccolò Di Leo e Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 - All'entrata di Spazio Novecento è il momento di Lazzari, del portiere Mandas ma anche di Kamenovic e Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Arrivano alla spicciolata i giocatori biancocelesti: presente Casale, ma anche il figlio di Pino Wilson e Giancarlo Oddi insieme alle ragazze della Lazio Women, Rovella, Isaksen e Kamada. Con loro anche Pino Insegno.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - È la volta anche di Felipe Anderson e Guendouzi, arrivati insieme. Subito dopo ecco anche Basic.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Tra i calciatori, i primi a arrivare sono Pellegrini, Provedel e Sepe. Con loro anche il falconiere Juan Bernabè accompagnato da Olimpia.

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - Iniziano a arrivare gli ospiti nella location scelta per la cena di Natale della Lazio, il primo è Martusciello.

Natale si avvicina e come di consueto la Lazio organizza la classica cena di Natale. Per questa serata speciale la rosa biancoceleste, insieme a staff, dirigenti e Vip del mondo laziale, si sono ritrovati presso la location di Spazio Novecento, in zona Eur. Un occasione per la squadra di ritrovare la serenità, assente dopo i risultati negativi di questa prima parte di stagione, commentare insieme, tra un brindisi e qualche deliziosa pietanza, la partita di ieri contro l'Inter ma, soprattutto, condividere i propri pensieri sull'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, svoltosi nel primo pomeriggio a Nyon, e che ha visto abbinare la Lazio al Bayern Monaco, proprio come nel 2021.