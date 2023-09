DIRETTA - Lazio - Monza 1-1: Cataldi dalla bandierina per Vecino, palla alta

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Campionato di Serie A - Quinta giornata

Sabato 23 settembre, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO - MONZA 1-1 (13' Immobile rig., 36' Gagliardini)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj (55' Pellegrini); Guendouzi (55' Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Isaksen (55' Anderson), Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Kamada, Felipe Anderson, Castellanos. All.: Sarri.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, A. Carboni; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. A disp.: Sorrentino, Gori, Lamanna, Cittadini, Birindelli, D'Ambrosio, Carboni F., Pereira, Donati, Machin, Bondo, Carboni V., Akpa Akpro, Vignato, Maric. All.: Palladino.

Ammoniti: 37' Izzo (M), 40' Mota (M)

SECONDO TEMPO

64' Patric mette la palla in angolo anticipando Kyriakopoulos: calcio d'angolo per il Monza, batte Colpani. La conclusione di Ciurria viene murata dalla difesa biancoceleste.

62' Luis Alberto corre verso la porta, poi chiama in causa Zaccagni. L'esterno mette al centro, il Monza è bravo a chiudere ogni spazio.

60' Buona occasione per il Monza: Kyriakopoulos crossa in area per il colpo di testa di Colombo che fortunatamente non inquadra la porta.

58' Va Cataldi, Vecino colpisce di testa ma la palla è alta sopra la traversa.

58' Vecino mette la palla al centro dell'area, non c'è nessuno ma Pablo Marì mette comunque in corner. Angolo per la Lazio.

57' Pallo clamoroso per Immobile, letteralmente a qualche centrimetro dalla doppietta!

55' Triplo cambio per Sarri: esce Isaksen, entra Felipe Anderson; Vecino per Guendouzi, Pellegrini per Hysaj.

54' Zaccagni scarica all'indietro per Luis Alberto. La conclusione è potente ma si perde di poco al lato della porta!

52' Zaccagni scambia prima con Guendouzi, poi con Isaksen. Alla fine il numero 20 mette una palla in area, ma non c'è alcun compagno per la conclusione in porta.

52' Intanto, riscaldamento in corso per Felipe Anderson, Pellegrini e Vecino.

50' Altra chance per il Monza, ancora con Gagliardini. L'ex Inter calcia direttamente in porta dal limite dell'area, la palla va fuori di poco.

49' Fa tutto bene Zaccagni: si avvicina all'area, calcia direttamente in porta ma la palla si perde alta sopra la porta difesa da Di Gregorio.

48' Zaccagni atterrato: la Lazio guadagna un buon calcio di punizione non sfruttato al meglio. Riparte il Monza con Dany Mota.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Monza.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Lazio - Monza.

45'+1' Brivido Lazio: il colpo di testa di Dany Mota si perde di poco al lato della porta di Provedel.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.

45' Immobile tutto solo davanti al portiere, si allunga troppo la palla ma riesce comunque a servire Isaksen che, però, si fa recuperare dagli avversari. A fine azione viene alzata la bandierina del fuorigioco, l'attaccante era in off-side.

42' Zaccagni per Immobile, che si gira, cerca spazio ma alla fine scarica indietro. Recupera Luis Alberto. Lazio completamente in attacco, alla ricerca del gol del 2-1!

40' Altra ammonizione in casa Monza, questa volta è per Mota che interviene fallosamente su Isaksen.

38' Calcio di punizione in favore della Lazio: se ne incarica Cataldi che mette al centro, ma il Monza è bravo ad allontanare il pericolo.

37' Cartellino giallo per Izzo, che si rende "colpevole" del fallo su Zaccagni.

36' Il Monza pareggia con Gagliardini. Ciurria supera Hysaj e mette la palla al centro dell'area, l'ex Inter la spinge in porta, alle spalle di Provedel.

35' Pestone di Ciurria nei confronti di Zaccagni che finisce a terra. Dopo qualche secondo si alza, zoppicando, ma in grado di proseguire la partita.

33' Calcio d'angolo per il Monza: la Lazio allontana, Luis Alberto esagera, alza la palla a campanile non chiamando in causa alcun compagno. Il Monza recupera.

31' Viene servito Immobile, che scarica su Guendouzi: il francese carica la conclusione, che però termina sulla difesa del Monza.

29' Un'azione potenzialmente interessante per la Lazio viene interrotta per il fallo su Izzo: calcio di punizione in favore del Monza.

27' La fase di possesso palla del Monza si stava per trasformare in un'occasione per la Lazio: Immobile ruba palla ma solo per un secondo, interviene Pablo Marì.

25' Servito Zaccagni in profondità, ma la palla è troppo lunga e il numero 20 della Lazio non riesce ad arrivarci.

23' Altra buona occasione per il Monza di pareggiare: il colpo di testa di Ciurria è decisamente poco preciso, si perde di parecchio al lato della porta difesa da Provedel.

21' Zaccagni per Luis Alberto che chiama in causa Isaksen: il danese prova il passaggio al centro in verticale, ma la retroguarda avversaria mura.

18' Arriva la rete del Monza, con Ciurria che mette la palla al centro per Dany Mota. Il gol viene annullato per posizione di fuorigioco.

16' Colpani viene servito sulla fascia ma non riesce ad arpionare la palla che si perde in out: toccherà alla Lazio rimetterla in gioco.

13' GOOOOOOOOOOOOOOL! Dal dischetto il numero 17 non sbaglia: Lazio in vantaggio!

11' Zaccagni finsice a terra dopo l'intervento di Ciurria: calcio di rigore in favore della Lazio.

10' Marusic viene servito bene, scarica per Isaksen che mette al centro dell'area una palla, troppo lontana da Immobile.

8' Monza pericoloso con Colombo che tenta un tiro a giro per beffare Provedel: la palla si perde alta sopra la traversa.

7' Buona azione da parte di Zaccagni che penetra in area di rigore ma si fa anticipare dal portiere, che interviene in uscita. Riparte il Monza.

6' Ciurria finisce a terra e l'arbitro decide di sanzionare l'intervento: calcio di punizione in favore del Monza.

3' Cross di Guendouzi che supera l'intera area di rigore senza arrivare tra i piedi di nessun compagno. Recupera Isaksen mantenendo il possesso palla della Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Monza.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Monza. La squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, ha voglia di rifarsi, rimettendo le sorti della Serie A sulla giusta via. Il segnale arrivato dalla Champions lascia ben sperare: all'esordio contro l'Atletico Madrid, Immobile e compagni non hanno mai mollato fino a raggiungere un clamoroso pareggio con il gol di Provedel a una manciata di secondi dal triplice fischio. Appuntamento questa sera all'Olimpico alle 20.45: di fronte a sé i biancocelesti troveranno la formazione di Palladino, reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce.

