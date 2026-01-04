DIRETTA - Lazio-Napoli 0-2: secondo giallo per Noslin, viene espulso
Serie A Enilive | 18ª giornata
Domenica 4 gennaio 2026, ore 12:30
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-NAPOLI 0-2 (13' Spinazzola, 32' Rrahmani)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (62' Lazzari); Guendouzi, Cataldi (70' Belahyane), Basic; Cancellieri (70' Cancellieri), Noslin, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Rovella, Farcomeni, Pedro, Serra.
All.: Maurizio Sarri
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (78' Buongiorno), Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola (78' Gutierrez); Neres (67' Mazzocchi), Hojlund, Elmas.
A disp.: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco
All.: Antonio Conte
Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Meli - Costanzo; IV ufficiale: Piccinini; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Doveri
Ammoniti: 43' Zaccagni (L), 64' Cataldi (L), 69' Rrahmani (N), 69' Noslin (L)
Espulsi: 80' Noslin (L)
SECONDO TEMPO
80' La Lazio rimane in inferiorità numerica, ammonito Noslin su Buongiorno. Era il secondo cartellino giallo, dunque rimedia l'espulsione.
78' Doppio cambio per Conte: Buongiorno e Gutierrez per Rrhamani e Spinazzola.
77' La palla viene immediatamente allontanata dalla difesa del Napoli. Belahyane prova a rimetterla dentro, ma nessun calciatore tenta di arrivarci poiché tutti in posizione di off-side.
76' Ci prova Isaksen che s'invola verso la porta avversaria, trovando però l'intervento del calciatore avversario. Sarà angolo per la Lazio.
70' Doppio cambio per Sarri: dentro Isaksen e Belahyane per Cancellieri e Cataldi.
69' Ammoniti sia Rrahmani che Noslin.
69' Scintille in campo con Milinkovic e Noslin: tutto nasce dal fatto che l'olandese va in pressing sulla restituzione del pallone al Napoli. Il portiere non ci sta e si avvicina, rabbioso, all'attaccante.
67' Problemi per Neres, entra in campo lo staff medico. Conte costretto al primo cambio: dentro Mazzocchi.
64' Altra ammonizione per la Lazio: questa volta a venir sanzionato è Cataldi, per il fallo su Politano.
62' Primo cambio della partita: per la Lazio, fuori Pellegrini e dentro Lazzari.
61' La Lazio ci prova con Basic, ma Cancellieri non riesce ad arpionare la palla e provare il tiro in porta.
56' Zaccagni interviene su Di Lorenzo, praticamente al limite dell'area di rigore, e si fa male. Il capitano della Lazio rimane dolorante a terra, medicato in questo momento dallo staff.
53' Brivido Napoli: la conclusione di Hojlund finisce sull'esterno della rete.
50' Pellegrini crossa bene in area di rigore all'indirizzo di Noslin, che però non riesce ad arrivare sulla palla e, dunque, a concludere.
48' Bell'azione della Lazio, che si conclude col cross di Marusic, che nessuno dei calciatori biancocelesti presenti in area riesce a concretizzare in porta.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Lazio-Napoli.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.
44' Staff medico in campo per le condizioni di McTominay: lo scozzese rimane parecchio tempo a terra, poi si rialza ma è ancora dolorante.
43' Zaccagni su McTominay e il capitano biancoceleste rimedia il primo cartellino giallo del match.
39' Noslin su Rrahmani e questa volta arriva puntuale il fischio dell'arbitro. Calcio di punizione per il Napoli.
35' Noslin recupera una buona palla approfittando di un'ingenuità difensiva del Napoli. Cancellieri prova la conclusione, ma senza trovare lo specchio della porta.
33' Check in progress, ma dura molto poco: il gol viene regolarmente convalidato.
32' Arriva il raddoppio del Napoli: da calcio di punizione arriva il colpo di testa di Rrahmani, che infila dietro a Provedel.
30' Noslin finisce a terra, ma l'arbitro vede il fallo di mano dell'attaccante olandese. Calcio di punizione in favore del Napoli, con Politano sul punto di battuta.
22' Elmas supera Cataldi e penetra bene in area di rigore: c'è un tocco di mano, l'arbitro interrompe l'azione. A Provedel il compito di far ripartire il gioco.
21' Neres si prende un calcio d'angolo: l'arbitro fa proseguire l'azione nonostante il fallo subito da Cancellieri.
16' Crossa ancora Politano, provvidenziale il colpo di testa di Romagnoli con cui mette la palla in out. Subito dietro c'era Hojlund.
13' Napoli in vantaggio con Spinazzola: Politano crossa in area superando la marcatura di Pellegrini, arriva da dietro l'ex Roma che mette la palla alle spalle di Provedel.
11' Calcio di punizione in favore del Napoli dopo l'intervento di Guendouzi ai danni di Elmas. La palla scivola direttamente in out, ma c'è un fallo subito da un calciatore della Lazio, Marusic si spiega con l'arbitro.
8' Cancellieri al centro dell'area per Noslin, che colpisce di testa verso Di Lorenzo. Il difensore ha le mani dietro la schiena e allontana la palla con la testa.
7' Di Lorenzo duro su Zaccagni: solo calcio di punizione per i biancocelesti, nessuna sanzione per il difensore azzurro.
6' Politano tenta il cross ma Romagnoli mette la palla in out: calcio d'angolo in favore del Napoli, di cui si occupa lo stesso Politano. L'ultimo tocco è quello di Hojlund, riparte Provedel.
4' Cancellieri viene chiuso da Elmas e Juan Jesus: calcio di punizione in favore dei biancocelesti che, man mano, si avvicinano alla porta di Milinkovic-Savic.
3' Neres mette un pallone al centro dell'area: allontana Guendouzi, che poi subisce anche fallo. Riparte la Lazio.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Napoli.
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Napoli. Appuntamento alle 12.30 per il fischio d'inizio del match.