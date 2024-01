DIRETTA - Lazio - Roma 0-0: fischia l'arbitro, finisce il primo tempo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Coppa Italia | Quarti di finale

Mercoledì 10 gennaio, ore 18:00

Stadio Olimpico di Roma

Le formazioni di Lazio - Roma

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Pellegrini, Casale, Gila, Hysaj, Rovella, Luis Alberto, Basic, Kamada, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes. All.: Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. A disp.: Marin, Svilar, Pellegrini, Belotti, Llorente, Azmoun, Celik, Kumbulla, Spinazzola, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All.: Mourinho.

Arbitro: Orsato (sez. Schio).

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro Orsato: finisce in questo momento il primo tempo di Lazio - Roma.

45'+1' Lazio a un passo dal vantaggio! Lazzari crossa in area per Guendouzi che calcia in porta ma fa anche fallo - secondo l'arbitro - a Mancini. Il difensore rimane qualche secondo a terra, poi si riprende con Rui Patricio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

43' Lukaku sbraccia ai danni di Patric. Orsato non lo sanziona con l'ammonizione, riparte lo stesso spagnolo che poi chiama in causa Mandas.

41' Calcio di punizione in favore della Roma dopo il fallo di Romagnoli su Lukaku, che accentua la caduta,

40' Marusic crossa all'indirizzo di Castellanos. L'argentino è pronto a indirizzare di testa, viene anticipato all'ultimo secondo.

39' Vecino sbaglia un passaggio in verticale all'indirizzo di Zaccagni, interviene la difesa giallorossa.

37' Zaccagni su Kristensen, per un pelo non gli soffia il pallone. Si riparte dalla rimessa laterale con Karsdorp.

35' A dieci minuti dal duplice fischio, Sarri manda a scaldare già due calciatori: Pedro e Isaksen.

33' Karsdorp crossa per Lukaku, Mandas esce ma poi, in virtù della pressione dell'attaccante, perde la palla. Brivido per la Lazio, ma Orsato fischia il fallo.

32' Cristante vince un contrasto con Felipe Anderson, troppo poco incisivo nel contrasto. Riparte la Roma.

28' Dybala vince un contrasto con Guendouzi, si avvicina all'area di rigore avversari. Provvidenziale l'arrivo di Patric che allontana senza farsi problemi.

25' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Cataldi troppo rasoterra, la palla va nuovamente in out. Alla fine è un giocatore della Lazio ad averla toccata per ultimo, riparte Rui Patricio.

24' Lazzari fa tutto bene, supera due avversari in area di rigore ma - quando arriva la conclusione - la palla viene deviata in angolo da Mancini.

23' Contropiede Lazio orchestrato da Anderson, alla fine l'azione prosegue ma senza che la Lazio riesca ad andare al tiro. Riparte il portiere giallorosso.

20' Va Cataldi direttamente in porta: la palla finisce tra i guantoni di Rui Patricio.

19' Ancora un brutto fallo di Kristensen su Zaccagni. L'arbitro questa volta opta per la punizione: Castellanos e Cataldi pronti a incaricarsene.

17' Tira Dybala, la sua conclusione viene murata e deviata in angolo: sarà subito corner in favore della Roma.

16' Sugli sviluppi della stessa azione, arriva il fatto di Cataldi su Dybala e il calcio di punizione in favore della Roma.

15' Kristensen su Zaccagni, sembra esserci il cartellino giallo. Al contrario, Orsato non fischia neanche il fallo.

14' Cristante mette in area, anticipa Felipe Anderson che fa ripartire il contropiede di Guendouzi. Appena fuori area, la Roma recupera prima che la palla arrivi a Zaccagni.

12' Tocco di mano di Paredes sul passaggio di Castellanos e calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del centrocampo.

10' Calcio d'angolo in favore della Lazio: va Marusic dalla bandierina, il corner viene sfruttato malissimo e Zalewski è pronto a far ripartire i suoi.

8' Calcio di punizione in favore della Lazio: Castellanos finisce a terra dopo la manata di Mancini. Check da parte del Var, ma si riparte senza alcuna decisione di penalty.

6' Rimessa laterale per la Lazio che s'è fatta vedere dalle parti di Rui Patricio con Vecino, "braccato" da Kristensen.

5' Roma in attacco con Dybala che mette una bella palla all'intero dell'area. Poi arriva la conclusione potente dalla lunga distanza, mura la retroguardia biancoceleste.

2' Recupera bene Lazzari su Bove, alla fine il giallorosso è obbligato al fallo: riparte la Lazio da calcio di punizione.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio-Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Si spengono le luci, parte la voce di Briga. E anche la Tribuna Tevere 'risponde' alla Nord con un bellissimo striscione. "Buon Compleanno Amore Mio". E adesso tocca ai Giardini di Marzo, cantati in coro da tutti i tifosi della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.47 - Tocca a Olympia sorvolare il terreno dello Stadio Olimpico in occasione del derby. Un volo lungo 124 anni!

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Pronta anche la coreografia della Curva Nord. Con la scritta gigantesca: "Discendenti di Marte. Padroni della storia".

AGGIORNAMENTO ORE 17.43 - È la presenza numero 300 di Felipe Anderson con la maglia della Lazio. La premiazione a bordocampo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.42 - Completata anche la lettura della formazioni ufficiali. Intanto sembra tornata la calma tra Tevere e Curva Sud.

AGGIORNAMENTO ORE 17.38 - La squadra sotto la Curva Nord, abbraccio collettivo per caricarsi a pochi minuti dall'inizio del derby.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Manca mezz'ora al fischio d'inizio del derby. Tutto pronto per l'appuntamento più atteso. Nervi tesi tra Tribuna Tevere e Distinti Sud: lancio di fumogeni da una parte all'altra, esplodono i petardi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - I numeri della sfida:

-Una partita che vede i giallorossi in leggero vantaggio: su 20 gare di Coppa Italia infatti, i biancocelesti hanno vinto 7 volte, l`ultima per 2-0 il 1° marzo 2017.

-Completano il dato 2 pareggi (manca dallo 0-0 del 9 settembre 1973) e 11 successi della Roma, con il più recente che risale al 3-2 del 4 aprile 2017 (inutile ai fini della qualificazione). Sono inoltre 25 i gol realizzati dalla Lazio, contro i 30 della Roma.

-Nelle gare a eliminazione diretta, escludendo quindi quelle nella fase a gironi, i biancocelesti l`hanno spuntata per 4 volte, vincendo contro i giallorossi agli Ottavi di finale (1936), Quarti (1998), Semifinale (2017) e Finale (2013).

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Le squadre fanno il proprio ingresso sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Roma. Appuntamento alle 18 quando all'Olimpico arriverà il fischio d'inizio del match.