DIRETTA - Lazio - Torino 0-0: duplice fischio tra i fischi dell'Olimpico

Serie A Enilive | 30ª giornata

Lunedì 31 marzo 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-TORINO 0-0

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi; Pedro, Zaccagni, Dia.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Lazzari, Gila.

All.: Marco Baroni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

A disp.: Paleari, Donnarumma, Masima, Karamoh, Ilic, Sanabria, Pedersen, Dembelè, Sosa, Tameze, Gineitis, Linetty.

All.: Paolo Vanoli

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Vecchi - Ricci; IV ufficiale: Massimi; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Marini

Ammoniti: 7' Lazaro (T), 40' Romagnoli (L), 45'+3' Maripan (T)

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio dell'arbitro tra i fischi dell'Olimpico.

45'+3' Ammonito anche Maripan per proteste.

45'+3' Va Isaksen, batte corto e l'azione è tutt'altro che pericolosa.

45'+3' Batte Zaccagni, il Torino fa buona guardia. Sullo sviluppo della stessa azione, Rovella mette una palla in mezzo, i granata deviano ancora in corner.

45'+2' Solito possesso palla da parte della Lazio che però non riesce a rendersi pericolosa. Ora ottiene un buon calcio d'angolo dopo la deviazione di Coco in out.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

44' Marusic chiama in causa Isaksen, ma i due non s'intendono e la palla finisce in out. A Milinkovic il compito di rimettere la palla in gioco.

42' Azione confusa da parte del Torino: l'arbitro non fischia il fallo di Casadei su Romagnoli, l'azione prosegue e arriva il fallo su Isaksen. Questa volta il direttore di gara opta per il calcio di punizione in favore della Lazio. Medici in campo per il difensore.

41' Calcio di punizione in favore del Torino, Dia salta più in alto di tutti e allontana il pericolo.

40' Cartellino giallo anche nei confronti di Romagnoli, che entra in ritardo su Vlasic.

38' Ci prova Zaccagni dalla distanza, ma la conclusione non è né precisa né potente. Nulla da fare.

37' Corner sfruttato tutt'altro che bene dai biancocelesti: il Torino si rifà sotto.

36' La Lazio non riesce a trovare gli spazi per rendersi pericolosa. Questa volta conquista un buon calcio d'angolo dopo l'intervento di Coco, che devia in angolo prima che Dia possa arrivare sulla palla.

35' La Lazio ci prova: passaggio lungo di Rovella per Hysaj, ma è poco preciso e la palla si perde direttamente sul fondo.

31' Vlasic non approfitta per un soffio dello spazio concesso dalla Lazio. La palla rimane indietro e alla fine, oltre a non concludere in porta, fa fallo su Rovella.

28' Contropiede Lazio con Isaksen, che si avvicina pericolosamente alla porta di Milinkovic. Poi arriva l'intervento di Coco in scivolata a evitare la conclusione.

26' Isaksen fa tutto bene, poi chiama in causa Rovella dietro di sé. La palla si perde al lato della porta.

25' La Lazio in attacco, "guidata" da un Isaksen che sta facendo letteralmente impazzire la difesa del Torino.

20' Ancora un intervento su Gigot, questa volta di Vlasic. Entra in campo lo staff per accertarsi delle sue condizioni.

19' Staff medico in campo per Milinkovic, rimasto a terra dolorante in seguito allo scontro precedente.

18' Clamorosa occasione per la Lazio! Erroraccio di Milinkovic in uscita, non ne approfitta Pedro che ritarda la conclusione chiamando in causa prima Dia e poi Isaksen. Il danese tira ma colpisce l'esterno della rete.

16' Un po' di nervosismo in campo: l'arbitro non fischia il fallo subito da Pedro, ma quello successivo su Ricci. Zaccagni incredulo.

15' Gigot finisce a terra dopo la spinta di Casadei. Calcio di punizione della Lazio, che può ripartire con la sua manovra.

13' Dia prova a crossare in area, viene murato. Raccoglie Isaksen con la palla che arriva a Zaccagni. Il numero 10 prova il tiro al volo, Milinkovic provvidenziale a mettere in out.

11' Giro palla da parte della Lazio col Torino schierato: i biancocelesti non riescono ad avvicinarsi alla porta difesa da Milinkovic, chiamano in causa il lancio lungo di Provedel.

7' Calcio di punzione in favore della Lazio: va Zaccagni, mette una palla interessante al centro dell'area. I giocatori si lamentano per un tocco di mano, ma l'arbitro fa proseguire l'azione.

7' Si capovolge l'azione con un potenziale contropiede della Lazio: Lazaro fa fallo e rimedia il cartellino giallo.

6' Il Torino recupera una buona palla con Adams. Va alla conclusione, ma c'è la deviazione avversaria. Calcio d'angolo, quindi, in favore dei granata.

4' Maripan intercetta il cross di Dia e fa ripartire i suoi. Sullo sviluppo dell'azione, la palla finisce in out e Biraghi s'incarica della rimessa laterale.

3' Giro palla Lazio, con Pedro che recupera una buona palla e chiama in causa Zaccagni sulla fascia.

2' Elmas subisce fallo. Si riparte dal calcio di punizione in favore del Torino all'altezza del cerchio di centrocampo.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Torino.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Torino. Appuntamento alle 20.45 allo stadio Olimpico.

