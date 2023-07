DIRETTA - Lazio - Triestina 1-0: Provedel attento sulla punizione di Lescano

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Domenica 23 luglio, ore 18.00

Stadio Zandegiacomo - Auronzo di Cadore

Amichevole pre-campionato

Lazio - Triestina 1-0 (6' Luis Alberto)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Furlanetto, Casale, Dutu, Ruggeri, Fares, Hysaj, Akpa Akpro, Basic, F. Anderson, Marcos Antonio, Cancellieri, Bertini, Gonzalez, Sana Fernandes.

All.: Maurizio Sarri

TRIESTINA: Matosevic, Pavlev, Rocchetti, Gori, Malomo, Rizzo, Fofana, Kacinari, Lescano, Felici, Minesso.

A disp.: Agostino, Vivoda, Ciofani, Sarzi Puttini, Struna, Galliani, Baldi, Lovisa, Germano, Redan, Adorante, Angelini, Han.

All.: Attilio Tesser

Arbitro: Davide Albano (sez. Venezia) ; Assistente 1: Davide Carraretto (sez. Treviso) ; Assistente 2: Greta Pasquesi (sez. Rovigo).

PRIMO TEMPO

38' Vecino prova la conclusione dalla distanza, arriva la deviazione in angolo. Corner per i biancocelesti: va ancora Luis Alberto, ma la difesa della Triestina non si fa trovare impreparata.

37' Intervento di Kacinari su Zaccagni, che se ne lamenta dolorante. Calcio di punizione in favore della Lazio ma nessun problema per il numero 20.

35' Felici per Minesso che tenta il cross in area di rigore, ma la difesa della Lazio è brava a recuperare e ripartire.

32' Fallo di Luis Alberto e calcio di punizione in favore della Triestina: calcia Lescano, Provedel attento respinge.

30' Ancora Lazio aggressiva: Luis Alberto scambia bene con Zaccagni che penetra in area di rigore per poi farsi murare dagli avversari nel momento della conclusione.

27' Contropiede Lazio: Pedro per Immobile che poi crossa all'indirizzo di Zaccagni. La palla supera il numero 20, che non riesce a farla propria e ad andare alla conclusione.

26' Prolungato possesso palla della Lazio che inizia con la progressione di Lazzari, poi arriva il recupero della difesa della Triestina.

23' Ottima azione orchestrata da Zaccagni che scambia con Immobile e poi chiama in causa Pedro. Lo spagnolo va alla conclusione da posizione defilata, ma il tiro non è irresistibile e il portiere ci arriva senza troppe difficoltà.

20' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Pedro e Luis Alberto dalla bandierina, alla fine calcia il "Mago". Colpo di testa di Vecino, bravo ancora il portiere a "proteggere" i suoi.

19' Respinta della difesa, Immobile forte di prima intenzione. Bravo Matosevic ad arrivarci e a togliere a Ciro la gioia del gol.

17' Lazzari per Vecino, ma prima ancora che la palla arrivi al destinatario, interviene un difensore della Triestina che mette in corner. Calcio d'angolo per la Lazio.

16' Dagli sviluppi del corner arriva la conclusione di Immobile, potente ma poco precisa: la palla è altissima sopra la traversa.

15' Il cross di Lazzari è lunghissimo per ogni compagno: la palla si perde direttamente in out, ma prima arriva una deviazione. Sarà calcio d'angolo per i biancocelesti.

13' Buona triangolazione tra Luis Alberto, Cataldi e Immobile, ma Ciro viene anticipato: ripartono gli avversari.

11' Luis Alberto intercetta una buona palla ma poi se la fa rubare da Gori: riparte la Triestina che rimane in possesso palla in questo momento del match.

8' Duello in corsa tra Lazzari e il numero 10 della Triestina, Felici. Alla fine quest'ultimo rimane a terra, ma per l'arbitro non c'è nulla. Il gioco prosegue.

6' GOOOOOOOOOOOL! Crossa Lazzari, la palla viene deviata di testa, di controbalzo Luis Alberto la intercetta e la mette in rete, alle spalle del portiere.

5' Cross di Pedro: la palla passa per tutta l'area di rigore arrivando però direttamente a Marusic dalla parte opposta, il montenegrino non riesce a proseguire l'azione. Riparte la Triestina con Matosevic.

3' Ci prova anche Lazzari da posizione super-defilata, ma la conclusione non inquadra la porta.

2' Primo squillo della Lazio con Luis Alberto che serve in profondità Vecino: l'uruguaiano non riesce ad arpionare la palla, che arriva direttamente al portiere.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Lazio in campo: inizia il riscaldamento della squadra. Della Triestina, invece, presente sul campo solamente il portiere in attesa del resto del gruppo.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Triestina. Terzo test amichevole per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo le sfide contro l'Auronzo e il Primorje, è pronta a sfidare la Triestina allo Zandegiacomo nel dodicesimo giorno di preparazione pre-campionato nel Cadore. Fischio d'inizio alle ore 18.00.

