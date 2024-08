DIRETTA - Lazio - Venezia 2-1: dentro Tchaouna e Isaksen

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Stadio Olimpico, Roma

Domenica 18 agosto, ore 20.45

Prima giornata Serie A 2024/25

LAZIO - VENEZIA 2-1 (4' Andersen, 11' Castellanos, 43' Zaccagni)

LAZIO – VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella (65' Vecino), Dele-Bashiru; Noslin (77' Isaksen), Castellanos, Zaccagni (77' Tchaouna). A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Pellegrini, Cataldi, Castrovilli, Pedro, Dia. All.: Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado (53' Haps), Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio (53' Pierini), Ellertsson (69' Crnigoj); Gytkjaer. A disp.: Grandi, Filip Stankovic, Lorenzo Lucchesi, Domen Crnigoj, Issa Doumbia, Nunzio Lella, Antonio Raimondo. All. Di Francesco.

Ammoniti: 33' Sagrado (V), 51' Castellanos (L)

SECONDO TEMPO

77' Altri due cambi per la Lazio: fuori Noslin e Zaccagni, dentro Isaksen e Tchaouna.

74' La Lazio si abbassa troppo ma rischia tanto: copre Marusic che serve Zaccagni, che però viene trattenuto. Punizione per la Lazio.

71' Pierini prova a farsi spazio in area, ma colpendo al volto Casale. L'arbitro non concede il fallo, bensì rimessa dal fondo. Riparte la Lazio con Provedel.

69' Cambia ancora Di Francesco: esce Ellertsson, dentro Crnigoj.

65' Cambia Baroni: fuori Rovella, dentro Vecino.

64' Castellanos lancia in verticale Dele-Bashiru che, pressato dall'avversario, non può arrivare sulla palla. Si perde direttamente in out.

62' Occasione Venezia con Duncan che prova la conclusione dalla lunga distanza e da posizione defilata: la palla si perde alta.

60' Castellanos sta per involarsi pericolosamente verso la porta di Joronen, l'arbitro interrompe l'azione per un tocco di mano.

55' Occasionissima Lazio con Castellanos: tiro a giro dell'argentino, deviata dal difensore e poi da Joronen sull'incrocio dei pali.

53' Doppio cambio per Di Francesco: fuori Oristanio e Sagrado, dentro Pierini e Haps.

51' Primo cartellino giallo in casa Lazio: ammonito Castellanos.

50' Doppio calcio d'angolo in favore della Lazio: dalla bandierina va di nuovo Zaccagni, arriva il colpo di testa di Casale che però è centrale e ampiamente alla portata del portiere.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Venezia.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Dele-Bashiru ad incrociare, sulla ribattuta ci prova Marusic. Ma la palla è alta sopra la traversa.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!! Zaccagni non sbaglia dagli undici metri!

42' Noslin mette al centro dell'area una palla interessante: Taty subisce fallo, l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore in favore della Lazio.

41' Tremolada fischia il fallo subito da Marusic, non concedendo il vantaggio.

38' Cross perfetto di Noslin all'indirizzo di Castellanos, che colpisce di testa: la palla si perde di poco al lato del palo.

36' Noslin per Castellanos che cerca un compagno sul secondo palo. Non lo trova, recupera Zaccagni che mette nuovamente la palla al centro dell'area, ma nessuno riesce a concludere in porta.

34' Calcio d'angolo in favore della Lazio: Joronen allontana coi pugni. L'azione prosegue sul fronte opposto, Lazzari rimane a terra dopo un intervento falloso.

33' Sagrado interviene fallosamente su Zaccagni: il calciatore viene ammonito, sarà calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del cerchio di centrocampo.

31' Brivido Lazio! Il tiro di Gytkjaer finisce di poco largo rispetto al tiro della porta di Provedel.

27' Lazzari s'arrabbia con l'arbitro per un mancato calcio d'angolo, che l'arbitro non concede. C'era la deviazione dell'avversario.

25' Lazzari 'versione sfondamento': viene atterrato, per l'arbitro non c'è nulla. Prosegue l'azione col Venezia che intercetta la palla.

24' Altra buona azione per la Lazio: Rovella resiste alla carica avversaria, poi serve Zaccagni che va direttamente in porta. C'è una deviazione, sarà angolo in favore della Lazio.

21' Calcio di punizione in favore della Lazio: Rovella e Zaccagni sul punto di battuta, alla fine va l'ex Juventus che mette la palla in mezzo all'area. L'azione non diventa pericolosa, il Venezia recupera.

20' La Lazio continua a spingere, ora lo fa con Dele-Bashiru: il cross del neo-acquisto biancoceleste è buono, ma non trova alcun compagno. La palla viene recuperata dagli ospiti.

18' Castellanos recupera una buonissima palla, poi serve subito Rovella che s'invola verso la porta. L'arbitro ferma l'azione per posizione di off-side.

11' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! Arriva subito il gol del pareggio, che porta la firma del Taty Castellanos. Errore in fase difensiva di Svoboda che perde palla, lasciando spazio all'argentino per calciare!

10' Lazzari per Rovella, che prova il cross in area piccola. L'idea del centrocampista è buona, ma la palla troppo alla portata di Joronen, che blocca!

7' Ci prova Guendouzi a ricostruire: ottimo lo spunto per Zaccagni largo sulla fascia, anticipa la difesa del Venezia.

4' Venezia in vantaggio con Andersen: fatale l'errore di Rovella in possesso palla, il calciatore danese mette la palla alle spalle di Provedel con un tiro a giro sotto l'incrocio.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Venezia.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Venezia, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. All'esordio in campionato, la formazione di Baroni incontra i lagunari, neo-promossi nella massima serie. Alla guida non c'è più Vanoli, ora tecnico del Torino dopo la promozione, ma Di Francesco, reduce dalla retrocessione in B del Frosinone. Appuntamento alle 20.45 col fischio d'inizio dell'arbitro.

Seguono aggiornamenti