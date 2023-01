DIRETTA - Lecce - Lazio, al Via del Mare tutto è pronto per il fischio d'inizio!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 16ª giornata

Mercoledì 4 gennaio 2023, ore 16:30

Stadio Ettore Giardiniero-Via del mare, Lecce

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.

A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Di Francesco, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Pezzella, Rodiguez.

All.: Marco Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disp: Maximiano, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Floriani M., Marcos Antonio, Vecino, Bertini, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Livio Marinelli (sezione di Tivoli)

Assistenti: Perrotti - Garzelli; IV ufficiale: Baroni; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Di Martino.

Ammoniti:

AGGIORNAMENTO ORE 15.35 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto Pedro ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sfida complicata, il supporto dei tifosi sarà uno stimolo in più" (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elene Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lecce - Lazio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali del Qatar, la squadra di Sarri, al quarto posto a quota 30 punti insieme all'Inter, vuol partire immediatamente col piede giusto. Davanti a sé avrà i giallorossi neo-promossi e terzultimi in classifica. Appuntamento direttamente dal Via del Mare alle 16.30 per il fischio d'inizio del match.

