DIRETTA MARATONA CALCIOMERCATO - Ultimo giorno dall'Hotel Gallia: ufficiale Akpa Akpro all'Empoli, attesa per Acerbi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 18.09 - Altra cessione per la Lazio, la terza di oggi: Akpa Akpro è ufficialemnte un nuovo giocatore dell'Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Altra uscita in casa Lazio. E' ufficiale la cessione in prestito annuale di Biagio Morrone alla Recanatese.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Ci siamo anche per Acerbi all'Inter. Il difensore ha completato le visite mediche e in questi minuti hha messo la firma sul suo nuovo contratto: In arrivo l'annuncio ufficiale del club nerazzurro.

AGGIORNAMENTO ORE 17:27 - Tutto fatto per Akpa Akpro. Il centrocampista della Lazio ha appena firmato con l'Empoli.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - Francesco Acerbi, dopo aver completato le visite di rito, è arrivato nella sede dell'Inter per firmare il suo nuovo contratto. L'ufficialità è dietro l'angolo.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 - Sono terminate le visite mediche a Milano di Acerbi che ha lasciato la clinica e sta per mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - La Lazio si muove ancora in uscita. E' ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Riza Durmisi che passa al Leganes, in Segunda Division.

AGGIORNAMENTO 15.48 - Visite mediche in corso per Francesco Acerbi con l'Inter, a breve la firma su contratto.

AGGIORNAMENTO 14.35 - Altro colpo in uscita per la Lazio: Akpa Akpro si trasferisce all'Empoli.

AGGIORNAMENTO 13:49 - Riza Durmisi, in attesa di conoscere il suo futuro, ha preso una decisione in merito al contratto con la Lazio

AGGIORNAMENTO 13.37 - In stand-by la trattativa tra Kiyine e il Leuven, il centrocampista sta valutando alcune offerte in Serie A

AGGIORNAMENTO 13.33 - E' in chiusura il trasferimento di Francesco Acerbi all'Inter, il presidente Zhang ha dato la sua approvazione al trasferimento.

AGGIORNAMENTO 13.15 - La Lazio e l'Inter hanno riavviato i contatti per il trasferimento di Francesco Acerbi, da entrambe le parti ci sarebbe la volontà di chiudere.

Siamo entrati nell'ultimo giorno di mercato per quanto concerne la sessione estiva. La Lazio è al lavoro per cercare di piazzare tutti gli esuberi rimasti e con un occhio resta vigile sulle possibili occasioni in entrata, soprattutto per il ruolo di terzino sinistro. La società biancoceleste avrà tempo fino alle 20.00 per definire tutte le trattative, poi potrà concentrarsi solo sugli svincolati o sulle eventuali cessioni in paesi dove il calciomercato sarà ancora aperto. Con Lalaziosiamonoi.it vi aggiorneremo su tutte le trattative che riguarderanno la Lazio in queste battute finali, tra novità, indiscrezioni, interviste e retroscena.