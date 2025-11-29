DIRETTA - Milan - Lazio 0-0, rientra Zaccagni: il gioco può ripartire
Serie A Enilive | 13ª giornata
Sabato 29 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
MILAN - LAZIO 0-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Lofuts-Cheek, Odogu, Jashari. All.: Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Pedro, Castellanos, Noslin, Tavares, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. All.: Sarri.
Arbitro: Giuseppe Collu; Assistenti: Vecchi - Yoshikawa; IV Uomo: Zufferli; VAR: Di Paolo; AVAR: Paterna
Ammoniti: 26' Tomori (M)
PRIMO TEMPO
35' Il capitano biancoceleste, dopo aver ricevuto le cure a bordocampo, rientra. Riprende anche il gioco.
33' Ferma il gioco Guendouzi, Zaccagni ha un problema e si accascia in campo toccandosi il polpaccio.
32' Zaccagni a un passo dal gol, ancora provvidenziale l'intervento di Maignan.
30' Falloso l'intervento di Rabiot sulla ripartenza di Guendouzi, l'arbitro interviene ma non estrae alcun cartellino.
26' Brutto intervento di Tomori su Zaccagni, il rossonero si prende il giallo.
24' Prova a ripartire in contropiede la Lazio con Isaksen, ma c'è l'inserimento di Gabbia sul danese che fa riconquistare pala al Milan.
17' Basic dalla bandierina, cross sul secondo palo dove pesca Marusic. Il montenegrino di testa prova la conclusione, ma c'è la parata di Maignan.
16' Tiene palla la Lazio nella metà campo rossonera e guadagna un calcio d'angolo.
13' Bella mossa della Lazio con l'uno-due tra Zaccagni e Basic per Isaksen che però non riesce a imbucarla alle spalle di Maignan.
9' Colpo di testa maldestro di Modric, l'intenzione era di liberare. La palla finisce sui piedi di Isaksen che colpisce col mancino, ma impatta malissimo e la palla finisce alta sopra la traversa.
6' Zaccagni approfitta di un errore dei rossoneri e parte in contropiede, perde però il tempo al momento del passaggio per il compagno e i padroni di casa riescono a recuperare palla.
3' Brivido anche per la Lazio, la difesa riesce in qualche modo a respingere l'assalto del Milan.
2' Primo squillo della Lazio! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, da posizione interessante, Gila - di testa - sfiora il gol. Provvidenziale la parata di Maignan che la mette in angolo.
1' È la Lazio a manovrare il primo pallone.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Milan- Lazio, big match valido per la tredicesima giornata di Serie A. L'appuntamento col calcio d'inizio a San Siro è alle 20:45.
