DIRETTA - Milan - Lazio 2-0, Okafor raddoppia per i rossoneri

Serie A TIM 2023-2024 | 7° giornata

Sabato 30 settembre 2023, ore 18.00

Stadio San Siro, Milano

MILAN 2-0 LAZIO (60' Pulisic, 88' Okafor)

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (70' Florenzi), Kjær, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek (28' Musah), Adli (70' Pobega), Reijnders; Pulisic (82' Chukwueze), Giroud (70' Okafor), Leão.

A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw; Pobega, Romero; Jović, Okafor.

All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (68' Kamada), Rovella (68' Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (75' Pedro), Castellanos (75' Immobile), Zaccagni (82' Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Isaksen, Immobile.

All.: Sarri.

Arbitro: Massa; Assistenti: Vecchi & Perrotti; IV Uomo: Ghersini; VAR: Mazzoleni; A.VAR: Abbattista

Ammoniti: 51' Marusic (L), 64' Romagnoli (L), 65' Leao (M), 83' Theo Hernandez (M), 86' Maignan (M)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90' Il quarto uomo segnala 5' di recupero.

90' Cross di Marusic a cercare Immobile, facile la lettura in anticipo di Maignan.

88' Raddoppio del Milan. Leao riparte in contropiede sulla sinistra, salta Casale e serve al centro Okafor che a porta vuota deve solo spingere in porta.

87' E' entrato con personalità Isaksen. Il danese da fuori area cerca un piazzato che, però, termina alto.

86' Ammonito Maignan per perdita di tempo.

85' Super giocata a sinistra di Isaksen, bravissimo Florenzi in scivolata a chiuderlo nei pressi della porta e a ottenere la rimessa dal fonod.

83' Giallo per Theo Hernandez falloso su Isaksen.

82' Anche Pioli si gioca la sua ultima carta: esce Pulisic, autore del gol del vantaggio, al suo posto entra Chukwueze.

82' Ultimo cambio per Sarri: fuori Zaccagni, dentro Isaksen. Sarà Pedro a traslocare sulla sinistra.

82' Ci prova Luis Alberto da fuori area, ma non inquadra la porta.

81' Il Milan recupera a centrocampo, la sfera arriva a Leao che si accentra e prova un tiro murato da un attento Romagnoli. Lazio di nuovo in difficoltà.

78' Reijnders fa come vuole sulla destra, sfugge alla difesa della Lazio e calcia sul primo palo, ma non trova la porta.

77' Ancora Provedel! Pulisic riceve libero all'altezza del rigore, questa volta il portiere della Lazio respinge bene. Azione fotocopia a quella del gol.

76' Si presenta subito con una conclusione Pedro. Lo spagnolo riceve a sinistra, si accentra con un doppio passo e prova un tiro troppo centrale per impegnare Maignan.

75' Cambia anche l'attacco Sarri: dentro Immobile e Pedro, fuori Castellanos e Felipe Anderson.

73' Provedel tiene in vita la Lazio! Un rimpallo su Vecino favorisce Musah al limite dell'area: lo statunitense palleggia e calcia al volo, ma trova un'ottima risposta del portiere biancoceleste.

72' La Lazio riprende il controllo del campo con un lungo possesso palla, ma senza produrre occasioni.

70' Pioli manda in campo Okafor, Florenzi e Pobega, fuori Giroud, Calabria e Adli.

68' Doppio cambio per la Lazio: fuori Rovella e Guendouzi, dentro Vecino e Kamada.

65' Primo giallo anche per il Milan. Leao perde palla al limite per la pressione di Luis Alberto e stende lo spagnolo partendo in contropiede.

64' Ammonito anche Romagnoli che ostruisce la corsa di Musah.

63' Prova subito la reazione la Lazio. La squadra di Sarri palleggia sulla trequarti del Milan, Luis Alberto trova Zaccagni sulla sinistra: l'esterno si accentra e prova un tiro a girare che, però, esce di molto.

60' Gol del Milan. Reijnders infila sulla sinistra Leao, bello il pallone a rimorchio per Pulisc che, tutto solo in area, calcia di prima al volo dal centro dell'area e porta avanti i rossoneri.

59' Perfetta la gestione della difesa della Lazio sul cross di Leao. Il portoghese trova Pulisic al centro, ma i centrali biancocelesti lo costringono a girarsi e perdere palla.

57' Pulisic prova a sfruttare un errore di Casale. Si allarga sulla destra e, chiuso da Hysaj e Romagnoli, tenta un cross in mezzo facile da bloccare per Provedel.

54' Forte pressing del Milan in questo secondo tempo. La Lazio non riesce a uscire in maniera pulita e questo limita la produzione offensiva della squadra di Sarri.

51' Adam Marusic è il primo ammonito della partita. Il terzino della Lazio è intervenuto in ritardo su Theo Hernandez.

49' Sesto fallo di Adli, questa volta in ritardo su Rovella. Il francese risparmiato per l'ennesima volta da Massa.

47' Milan più aggressivo in questi primi minuti. La squadra di Pioli impegna la Lazio sulla corsia di destra con Pulisic e Musah.

45' Inizia il secondo tempo senza cambi.

AGGIORNAMENTO 18.50 - Al termine del primo tempo è intervenuto il doppio ex Alessio Romagnoli. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

PRIMO TEMPO

45'+2' Termina il primo tempo a San Siro.

45'+1' Altro tentativo da fuori area di Castellanos, Maignan blocca a terra senza problemi.

45' Saranno due i minuti di recupero

45' Miracolo di Provedel! Il portiere della Lazio respinge una conclusione ravvicinata di Giroud e sulla ribattuta complica la giocata di Reijnders che, dopo averlo saltato, manca la porta con un colpo di tacco.

42' Contropiede della Lazio che si sviluppa centralmente con Luis Alberto, lo spagnolo sceglie di allargare al limite per Zaccagni che, partendo dalla sinistra, si accentra e prova il tiro, murato dalla difesa milanista.

41' Doppio fallo di Kjaer sulla corsia di destra, prima ai danni di Castellanos e poi di Luis Alberto: per Massa non c'è nulla.

38' Grande giocata di Leao che crossa dalla di sinistra per Giroud, appostato sul secondo palo: provvidenziale l'intervento di Hysaj in anticipo sul francese.

35' Slalom di Zaccagni a centrocampo, che allarga poi sulla destra da Felipe Anderson. Il brasiliano taglia centralmente e serve Castellanos: l'argentino da fuori cerca un piazzato, ma troppo lento e centrale per impensierire Maignan.

33' Primo squillo anche da parte del Milan: Leao punta sulla sinistra Marusic, si sposta palla sul mancino e calcia forte sul primo palo, dove trova un attentissimo Provedel.

28' Cambio forzato per il Milan: fuori Loftus-Cheek per infortunio, dentro Musah.

26' Felipe Anderson prova a pescare il jolly dalla distanza. Servito sulla trequarti da Luis Alberto, controlla e scarica un tiro di esterno destro che termina lontano dalla porta protetta da Maignan.

19' Marusic, servito sulla destra da Provedel, taglia il campo in diagonale fino ad arrivare sulla trequarti: precisa, poi, l'infilata per Castellanos che si lascia murare la conclusione da Tomori. Sulla rapida ripartenza del Milan, è bravo Casale a temporeggiare su Leao e a fermarlo con il contributo di Rovella.

16' Ci prova da fuori Zaccagni, la sua conclusione è centrale e facile per Maignan. Intelligente e precisa la verticalizzazione sulla sinistra di Luis Alberto per Castellanos, da cui nasce la seconda occasione per la squadra di Sarri.

13' Prima grande occasione della Lazio! Felipe Anderson sguscia sulla sinistra, entra in area e calcia con il mancino sul primo palo, colpendo la parte esterna della rete.

11' Secondo intervento in ritardo di Adli, questa volta la vittima è Felipe Anderson. Massa lo grazia ancora.

8' Ottima costruzione della Lazio sula destra con la combinazione tra Felipe Anderson e Castellanos. L'attaccante argentino dal limite prova, poi, a infilare Luis Alberto, ma Loftus-Cheek copre bene l'uscita di Maignan.

6' La Lazio si conquista il primo calcio d'angolo: ottimo lavoro di Zaccagni nell'uno contro uno con Calabria.

5' Pressione alta da parte del Milan che schiaccia la Lazio nella sua trequarti.

2' Gioco fermato subito per un durissimo intervento di Adli ai danni di Luis Alberto. Massa non estrae un giallo netto.

1' Fischia Massa: inizia Milan-Lazio. Primo pallone per la squadra di Sarri.

AGGIORNAMENTO 17.58 - Suona l'inno della Serie A, squadre in campo!

AGGIORNAMENTO 17.50 - Le squadre hanno terminato il riscaldamento e fanno rientro negli spogliatoio. Tra poco sarà il momento di Milan-Lazio.

AGGIORNAMENTO 17.45 - Prima della partita è intervenuto anche l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 17.30 - Prima del big match tra Milan e Lazio ha parlato il terzino biancoceleste Elseid Hysaj. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Buonasera amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Lazio. La squadra di Maurizio Sarri ha rialzato la testa contro il Torino, dopo un inizio di stagione molto complicato. La vittoria ai danni dei granata è stata utile per ritrovare alcune delle certezze perse per strada e che, necessariamente, i biancocelesti dovranno riproporre nella complicata sfida di oggi. Dall'altra parte il Milan ha perso solo in una delle prime 6 partite: il derby per 5-1 contro l'Inter. A quota 15 punti vorranno difendere la propria posizione dagli attacchi sottostanti. Il fischio d'inizio per il big match della settima giornata di Serie A, è in programma alle 18.00.