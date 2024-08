DIRETTA - Udinese - Lazio 2-0, duplice cambio per Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

Serie A 2024/25 | 2ª giornata

Sabato 24 agosto, ore 18:30

Bluenergy Stadium, Udine

UDINESE - LAZIO 2-0: 5' Lucca (U), 49' Thauvin

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Karlström, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Zarraga, Lovric, Davis, Bravo, Kabasele, Kristensen, Zemura. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale (45' Patric), Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru (60' Dia); Noslin (60' Isaksen), Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj Tavares, Rovella, Cataldi, Castrovilli, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

Arbitro: Daniele Doveri; Assistenti: Garzelli-Laudato; Iv Uomo: Prontera; Var: Paterna; A. Var: Di Paolo

Ammoniti: 31' Giannetti (U), 48' Kamara (U), 62' Payero (U)

Espulsi //

SECONDO TEMPO

62' Ammonito Payero per un fallo su Zaccagni.

60' Doppio cambio per Baroni: fuori Dele-Bashiru e Noslin entrano Dia e Isaksen.

58' Occasione per la Lazio! Cross in area di Zaccagni per Noslin, ma i due non s'intendono e la palla si perde sul fondo.

55' Altro angolo, questa volta per i padroni di casa. Pallone sul primo palo, ma Noslin allontana.

54' Di nuovo Zaccagni su corner, cross in area ci prova Castellanos ma il tiro finisce sul fondo.

53' Calcio d'angolo per la Lazio. Zaccagni dalla bandierina, calcia in porta. Okoye sbaglia l'uscita e rischia, ma la palla viene allontanata. C'è deviazione e è ancora corner.

49' Raddoppio dell'Udinese. Progressione di Thauvin che recupera palla a centrocampo, elude prima Guendouzi e poi la difesa della Lazio e la piazza alle spalle di Provedel.

48' Ammonito Kamara per un intervento in ritardo su Lazzari.

45' Fischia Doveri: inizia il secondo tempo.

45' Primo cambio per Baroni: esce Casale per Patric.

PRIMO TEMPO

45'+6' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+6' Punizione per i biancocelesti guadagnata da Romagnoli, va Zaccagni che chiama lo schema. Sponda in mezzo ma trova Bijol che allontana.

45'+3' Occasione clamorosa per la Lazio! Zaccagni dalla bandierina, calcia in porta nella mischia. Castellanos ci prova, ma Ehizibue blocca il pallone sulla linea e salva miracolosamente l'Udinese.

45'+2' Sprint finale della Lazio con Zaccagni che vince un rimpallo e guadagna un corner.

45' Concessi 6' di recupero.

44' Buona l'idea di Noslin che prova a cambiare gioco, ma non s'intende con Zaccagni e dell'errore ne approfitta l'Udinese per ripartire.

38' Romagnoli allarga su Noslin, ma il cross di quest'ultimo viene intercettato da Kamara che la mette in angolo. Zaccagni dalla bandierina, ma l'Udinese allontana il cross sul primo palo senza problemi.

37' Guendouzi per Lazzari, buono l'inserimento del biancoceleste ma viene chiuso da Bijol. Ci prova poi Castellanos con un tiro in diagonale, ma la conclusione da fuori non spaventa Okoye.

31' Primo giallo del match è per Giannetti per un intervento in ritardo ai danni di Lazzari.

27' Tentativo di Romagnoli che stacca bene su un cross di Zaccagni da punizione, ma non centra la porta.

24' Ripartenza dell'Udinese con Brenner che mette una buona palla per Ehizibue. Quest'ultimo in area di rigore, calcia la conclusione ma non trova lo specchio della porta.

21' Pallone interessante per l'Udinese con un cross di Kamara che guadagna il primo calcio d'angolo. Sempre lui dalla bandierina, allontana Romagnoli.

17' Ancora la Lazio, cross di Lazzari per Noslin che calcia la conclusione. La palla però finisce alta sopra la porta.

16' La Lazio attacca con decisione e guadagna ancora un calcio d'angolo. Cross di Zaccagni che però viene sporcato, il capitano biancoceleste insiste ma poi Bijol ruba palla e cerca la ripartenza.

14' Altro angolo per la formazione biancoceleste. Zaccagni dalla bandierina, tiro troppo basso sul primo palo e l'Udinese non fatica a allontanarlo.

13' Primo corner per la Lazio. Zaccagni dalla bandierina, calcia teso sul primo palo ma c'è deviazione di Lucca. È di nuovo angolo, ma il cross del capitano viene allontanato senza problemi dalla difesa dei friulani.

5' Udinese in vantaggio grazie al gol di Lucca che in area di rigore di testa, su un cross di Thauvin, la mette alle spalle di Provedel. Dopo un check col Var per un presunto fuorigioco segnalato dal guardalinee, Doveri convalida il gol.

4' A terra Castellanos colpito al polpaccio da Karlström, interviene l'arbitro che assegna il calcio di punizione in favore della Lazio.

2' Se la prende comoda Provedel nel rilanciare e viene aggredito da Brenner, la palla però finisce oltre la porta.

1' Fischia Doveri: inizia la partita!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Lazio, valida per la seconda giornata di campionato. I biancocelesti, dopo la vittoria sul Venezia all'Olimpico nel giorno dell'esordio, affrontano i friulani allenati da Kosta Runjaić reduci dal pareggio in casa del Bologna. Appuntamento col fischio d’inizio alle 18:30.

