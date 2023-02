DIRETTA - Verona - Lazio 0-1, Pedro sblocca il risultato

Serie A TIM | 21ª giornata

Lunedì 6 febbraio 2023, ore 18:30

Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna.

A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Ceccherini, Cabal, Terracciano, Abildgaard, Sulemana, Verdi, Braaf, Kallon, Gaich.

All.: Marco Zaffaroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Pellegrini, Gila, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Felipe Anderson, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. di Molfetta)

Assistenti: Costanzo - Passeri

IV ufficiale: Giua

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Longo S.

Ammoniti: 24' Duda (V), 28' Zaccagni (L), 34' Magnani (V).

45+1' - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE! Lazio in vantaggio grazie alla rete di Pedro dopo un primo tempo complicato per l'intensità e la fisicità dei padroni di casa.

45' - Ci sarà un minuto di recupero

45' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! LA SBLOCCA PEDRO! Grande azione portata avanti da Cataldi che serve Pedro, lo spagnolo non tira e restituisce il pallone al centrocampista che scavicchia per l'ex Barcellona che stoppa palla e inventa un gol fantastico girandosi sul sinistro e trovando l'unico angolo disponibile

42' - CHE OCCASIONE PER LA LAZIO! Hysaj disegna una verticalizzazione perfetta per Pedro che entra in area e spara alto da posizione favorevole

41' - Bella trama costruita dalla Lazio, ma prima Zaccagni e poi Pedro usano un leziosismo di troppo e perdono palla

40' - Lazio che arriva in ritardo sulle seconde palle

38' - MIRACOLO DI PROVEDEL! Angolo per il Verona, palla che arriva a De Paoli che prova il tiro a girare su cui il portiere biancoceleste si allunga e con la mano sinistra toglie letteralmente il pallone dalla porta rifugiandosi in angolo

35' - Ancora Lazio insidiosa: punizione di Luis Alberto, la difesa allontana sulla testa di Milinkovic che serve Immobile che calcia al volo trovando il corpo di due avversari, sul pallone torna Ciro che prova a tirare di punta, ma Montipò è attento e blocca

34' - Anche Magnani finisce nell'elenco degli ammoniti: Zaccagni va via e il difensore del Verona lo stende, inevitabile il giallo

33' - Bella uscita della Lazio ancora con Luis Alberto e Immobile, stavolta è lo spagnolo a sbagliare il passaggio per Pedro

31' - Cross di Doig e tiro al volo di Lasagna, bravo Hysaj a opporsi con il corpo

30' - Ancora Lazio con una serie di passaggi tra Luis Alberto e Immobile, Ciro cerca Pedro ma il passaggio è sbagliato e il Verona riparte

29' - Bella azione della Lazio con Marusic che non premia il taglio di Zaccagni e cerca Immobile sul secondo palo, brava la difesa di casa ad allontanare

28' - Ammonito Zaccagni, intervento su Duda e anche lui finisce sul taccuino

27' - Clamorosa occasione per la Lazio: lancio di Provedel per Milinkovic che svetta anticipando due avversari e lancia Immobile che entra in area e calcia di sinistro, palla alta

26' - Provedel sbaglia l'appoggio per Milinkovic che si fa anticipare senza opporre resistenza. Si sviluppa un'azione per il Verona chiusa da Coppola che da ottima posizione mette fuori di testa

25' - Clamoroso errore di Pedro che sbaglia il passaggio in orizzontale e lancia Ngonge che si porta la palla sul sinistro e calcia di poco fuori

24' - Ammonito Duda per una trattenuta prolungata su Zaccagni

22' - Il Verona sceglie intensità e fisicità, Lazio che fatica

20' - La Lazio prova a battere velocemente, ma il passaggio è impreciso ed è preda della difesa veneta

19' - Immobile trattenuto da Hien, punizione per i biancocelesti

18' - Ngonge si porta la palla sul sinistro e calcia, Provedel si allunga e respinge male sui piedi di Doig che tutto solo spara alle stelle

17' - Lazio che fatica a trovare sbocchi e a far girare il pallone. Soprattutto a centrocampo i biancocelesti non sembrano loro

15' - Proseguono gli errori in fase di possesso della Lazio che fatica a costruire e a esprimersi ai propri livelli

13' - Tiro dalla bandierina respinto dalla difesa veneta, Milinkovic e Marusic conquistano un altro angolo

12' - Hien colpisce Tameze con un rinvio e libera Immobile che al limite non calcia ma cerca Zaccagni, palla lunga su cui Depaoli e Montipò pasticciano e regalano un corner alle aquile

11' - Duda bravo a recuperare palla e a lanciare in profondità Lasagna, bravo Marusic in chiusura

10' - Punizione a girare potente di Milinkovic Savic, palla che non esce di troppo alla sinistra di Montipò

9' - Lunga azione della Lazio con Tameze che stende Milinkovic al limite. In precedenza i biancocelesti avevano provato a sfondare prima a sinistra e poi a destra sbattendo sulla retroguardia veneta

8' - Gli oltre 1500 tifosi biancocelesti al Bentegodi si fanno sentire e spingono Immobile e compagni

7' - Tanti errori in fase di costruzione da parte delle due squadre

5' - Tiro dalla bandierina di Luis Alberto al centro, Montipoò respinge con i pugni

4' - Bella azione della Lazio con Hysaj che cerca Zaccagni, Depaoli devia in angolo

3' - Verona pericoloso: Immobile sbaglia uno stop e i padroni di casa ripartono veloci, verticalizzazione per Lasagna che beffa Casale e Romagnoli ma non stoppa il pallone che finisce a Provedel

2' - Lazio che staziona nella metà campo gialloblù, Verona che resta più accorto

1' - Inizia il match, primo pallone per la Lazio. Biancocelesti subito pericolosi: bel passaggio di Zaccagni per Immobile che non controlla e la difesa del Verona allontana

PRIMO TEMPO

ORE 18:28 - Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona - Lazio. I biancocelesti vogliono reinserire la marcia giusta dopo il pareggio con la Fiorentina. La lotta Champions è ardua e la squadra di Sarri deve restare agganciata. Il mister ha scelto Hysaj e Pedro, lasciando in panchina Lazzari e Felipe Anderson. I veneti sono in serie positiva e vogliono avvicinare la zona salvezza.