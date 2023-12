Empoli-Lazio, le probabili formazioni: torna Patric, sorpresa a sinistra

Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, la Lazio è chiamata a reagire per spazzare via le critiche e tornare a dare un senso a questo campionato. Questa sera i biancocelesti saranno di scena a Empoli contro la squadra allenata da Andreazzoli. Fischio d'inizio in programma alle 18:30 al Castellani per il match che apre la 18esima giornata. Sarri studia il miglior undici per l'ultima trasferta del 2023. La squalifica di Lazzari potrebbe aprire le porte a Luca Pellegrini dal 1'. Dall'altra parte uno tra Marusic e Hysaj. Al centro torna Patric che farà coppia con Casale, tra i pali ovviamente Provedel. Si ricompone il centrocampo titolare dopo il turno di riposo per Luis Alberto. Il Mago si riprende il posto di mezzala sinistra e completa la mediana con Rovella e Guendouzi. Davanti Immobile ancora in vantaggio su Castellanos. Ai suoi lati Zaccagni e Felipe Anderson. Isaksen e Pedro come carte a gara in corso.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Shpendi. All.: Andreazzoli

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.:Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Castellanos, Isaksen. All.: Sarri.