Empoli - Lazio, le probabili formazioni: un ballottaggio in ogni reparto

Ancora qualche ora separa la Lazio dalla sfida contro l'Empoli, la prima del campionato di Serie A 2021/22. Mister Sarri ritroverà una delle sue ex squadre e per fronteggiarla avrà a disposizione tutti coloro che erano stati acquistati, ma che per le problematiche legate all'indice di liquidità non erano stati ufficializzati. In porta si ripropone il ballottaggio tra Reina e Strakosha, con lo spagnolo in vantaggio. Per quanto riguarda la linea difensiva, dovrebbe esser composta da Marusic, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj ma Lazzari resta in lizza con il primo per il ruolo di terzino destro. Confermato il centrocampo dello scorso anno con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, anche se lo spagnolo è insidiato da Akpa Akpro per una maglia da titolare visti i problemi fisici del 'Mago' degli ultimi 10 giorni. Il tridente d'attacco, invece, rimane un'incognita. Felipe Anderson è rimasto a riposo nella seduta d'allenamento di ieri: il suo posto è stato preso da Pedro, appena arrivato alla Lazio e sceso subito in campo. Immobile al centro, mentre Raul Moro dovrebbe sostituire Correa, sempre più al centro delle voci di mercato. Di seguito, le probabili scelte dei due tecnici:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Moro. A disp.: Strakosha, Lazzari, Patric, Radu, Fares, Akpa Akpro, Escalante, Pedro, Romero, Caicedo, Correa, Muriqi. All.: Sarri.

