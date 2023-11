ESCLUSIVA - Lazio, Basta: "Il mio gol nel derby indimenticabile. Era l'ultimo di Totti..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Un gol nel derby, in particolare in quello di Roma, è sempre difficile da dimenticare. Non solo per i protagonisti in campo, nei quali rimane impresso il boato dello stadio, ma anche e soprattutto per i tifosi. Il nome di Dušan Basta è fortemente legato ad un attimo, a pochi secondi di un soleggiato 30 aprile 2017 in cui si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Sul risultato di 1-1, il suo tiro al volo dal limite dell'area di rigore ha baciato il palo ed è entrato in porta. E proprio da lì riparte l'ex numero 8 della Lazio, che ha raccontato le sue emozioni in esclusiva alla nostra redazione soffermandosi anche sulla stracittadina di domenica prossima:

IL RICORDO DEL GOL - "Il gol nel derby per me è indimenticabile! Un'emozione pazzesca che tutti i giocatori che giocano calcio sognano. Era un derby importante, quello che mi ricordo era che da un bel po' non vincevamo contro la Roma in campionato. Poi era l’ultimo anche l'ultimo derby di Totti che con questa sconfitta ha smesso di giocare con uno score negativo nel derby. C'era stato anche rigore inesistente per la Roma… Ecco questi sono i ricordi, se mi ricordo bene (ride, ndr.)".

IL MOMENTO DELLA LAZIO - "La forma della Lazio non è ancora quella dell’anno scorso, ma questo non vuol dire nulla per il derby. Anzi, la Lazio sarà ancora più concentrata e compatta. Ne sono sicuro. I numeri dicono così, parlano di una Lazio in difficoltà in difesa. Quale sia il motivo non lo so dire sinceramente. Io credo che questa Lazio troverà comunque presto la sua forma migliore e il derby può essere la partita del rilancio, assolutamente".

LA PREPARAZIONE AL DERBY - "La settimana del derby è molto stressante, ci sono tante tensioni. Questo è normale. Però la Lazio ha giocatori di livello che mentalmente sono forti e pronti a resistere di tutto quello che accade intorno ad una partita così importante. Sono sicuro che al derby arriveranno preparatissimi".

IMMOBILE O CASTELLANOS - È il dubbio principale in casa Lazio prima di ogni sfida, ma Dušan Basta in vista del derby preferisce non sbilanciarsi: "Per rispetto dei entrambi non posso rispondere a questa domanda. Sono tutti e due attaccanti molto bravi e ci penserà il mister Sarri a fare la scelta giusta".

UN PRONOSTICO - "Mi aspetto una bella partita di grande intensità e tanta qualità. E ovviamente che vinca la Lazio!".

