ESCLUSIVA - Lazio, senti Paolo Bonolis: "Per l'Inter sarà complicato. Sarri? Miracolo meraviglioso"

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

L'Inter accoglie la Lazio in uno dei match più importanti per la stagione di Maurizio Sarri. Il secondo posto in classifica è attualmente occupato dai biancocelesti, che vogliono mantenerlo ben saldo dopo il passo falso contro il Torino. La sfida profuma di Champions League, è questo l'obiettivo di Immobile e compagni, che troveranno davanti a loro un'Inter affamata di vittoria, dopo il successo in Coppa Italia contro la Juve, che ha consegnato la finale del torneo in mano ai nerazzurri. Così, San Siro si prospetta come un grande teatro e di questo ne è sicuro il noto conduttore Paolo Bonolis, di fede nerazzurra che ai nostri microfoni in esclusiva ha rilasciato le proprie sensazioni: “Questo match lo vedo molto complicato. La Lazio gioca talmente bene, sarà una partita molto complicata che spero possa arrivare una vittoria. Ovvio che sarà da guadagnarsela sul campo”.

Tra i punti di difficoltà che la Lazio potrebbe trovare contro l'Inter, Bonolis avanza una sorta di equilibrio, tutto partirà dalla motivazione, per poi passare ai tatticismi che la partita metterà davanti: "Sì, nello stesso punto dove potrebbe trovare difficoltà l’Inter, nella determinazione con cui verrà affrontata questa partita. Al momento, l’Inter gioca abbastanza stretta, così come gioca la Lazio. I biancocelesti hanno ottimi palleggiatori". E poi ammette: "Sarà una partita giocata sul filo del rasoio, non c’è dubbio”.

L'Inter, al contrario della Lazio, è reduce dal pass per la finale di Coppa Italia, strappata agli uomini di Massimiliano Allegri, ma anche dalla qualificazione in semifinale di Champions League, un derby italo-europeo che verrà giocato proprio contro il Milan. Che le attenzioni non siano totalmente focalizzate al grande evento, se lo augura Bonolis che così ha commentato: “Spero di no, ovvio che il pensiero c’è, come è anche vero che la Lazio è avanti con il punteggio in classifica e non ha altre preoccupazioni simili da affrontare. Probabilmente, la Lazio ha una dimensione un po’ più libera mentale. Poi dopo bisogna vedere tutte queste sensazioni come si sedimentano nella mente della squadra”.

Da tifoso e grande scaramantico, Paolo non rilascia alcun pronostico: "No, non lo so! E che faccio il mago Otelma io? (ride, ndr). Ovvio che il tifoso si augura un pronostico ideale per la propria squadra. Se andrò allo stadio? Magari, sto lavorando, poi ho mio figlio che gioca da un’altra parte, gioca a Trieste. Andrò a vederlo”. Infine, il noto conduttore non può che elogiare il lavoro di Maurizio Sarri, svelando di essere rimasto sorpreso dall'attuale posizione in classifica della Lazio, a 7 giornate dalla fine del campionato: “Non me l’aspettavo, ma al contempo, visto il miracolo meraviglioso che è riuscito ad assemblare Sarri, è tutto splendidamente meritato. Tanto di capello al lavoro che è stato fatto a Formello in tutti questi mesi”.

