Felipe giura amore eterno alla Lazio: Lotito prepara un rinnovo a vita

RASSEGNA STAMPA - Non ha intenzione di lasciare la Capitale Felipe Anderson. Dal suo ritorno in biancoceleste, il brasiliano ha giocato 101 partite di fila, un record nei cinque top campionati europei. Qualità e attaccamento alla maglia che gli varranno presto il rinnovo del contratto, pare fino al 2028. Un accordo a vita con la Lazio, che ormai per il calciatore è più di un semplice club. È a Roma infatti che a breve nascerà la sua prima figlia ed è proprio qui che vuole restare a lungo insieme alla moglie, dopo essere andato via qualche anno fa direzione Londra. Adesso però le cose sono cambiate, e dopo aver sorpreso tutti nella gara di Napoli, il trentenne sudamericano vuole continuare a vincere per la Lazio e per i laziali. Riporta così il Corriere dello Sport.