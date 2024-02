Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: cambio obbligato in difesa

Dopo il successo infrasettimanale sul campo del Torino, la Lazio torna in campo per un altro big match in zona Europa. Lunedì al Franchi c'è la Fiorentina di Italiano reduce dal pari nel derby con l'Empoli. Sarri ragiona sull'undici da mandare in campo. Cambio obbligato in difesa per sostituire lo squalificato Gila. Ancora out Patric, Casale con la febbre ma ci proverà fino all'ultimo. Saranno decisive le prossime ore per capire se sarà della partita. Intanto salgono le quotazioni di Marusic come centrale al fianco di Romagnoli e di Hysaj sulla corsia di sinistra. Dall'altra parte c'è Lazzari. Poca scelta a centrocampo. Favorito ancora il trio Guendouzi-Cataldi-Luis Alberto. Kamada come possibile carta a sorpresa. Davanti è partito con la squadra Zaccagni, che potrebbe essere arma in più a gara in corso. Felipe Anderson e Isaksen ancora sulle corsie, davanti il solito ballottaggio Immobile-Castellanos, con Ciro favorito.

FIORENTINA-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti. All.: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Patric, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Coulibaly, Kamada, Castellanos, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.