FOCUS - Lazio, Caicedo nuovo talismano: che numeri insieme a Immobile

Sliding doors in casa Lazio. Sembrava destinato a lasciare la Capitale in estate, invece oggi Felipe Caicedo rappresenta una risorsa preziosa agli ordini di Inzaghi. Una vera e propria scalata repentina, forse inaspettata, sicuramente graditissima in un momento in cui invece Luis Alberto è in grande difficoltà. L’ecuadoriano si è calato perfettamente nella parte di seconda punta, compagno ideale di Immobile con cui è nato un feeling pazzesco. Lo dicono i risultati e si sa, quelli non sbagliano mai.

IL TALISMANO DELLA LAZIO - Quando Caicedo parte titolare la Lazio vince, non ci sono dubbi. A Marsiglia è arrivata la quinta perla arricchita anche da un gol, come successo prima in campionato contro il Genoa. Nelle sfida a Apollon, Udinese e Fiorentina non sono arrivate reti, ma non è mai mancata la prestazione e soprattutto i biancocelesti hanno sempre raccolto i 3 punti. Inzaghi ha puntato su di lui in estate, quando sembrava dovesse lasciare Roma e non ha sbagliato. Caicedo sente la fiducia addosso, si è scrollato il peso di qualche errore commesso lo scorso anno ed è in continuo crescendo. Di questo passo conviene farlo partire sempre dal primo minuto…

CHE FEELING CON IMMOBILE! - Da incompatibili a complementari il passo è breve. Caicedo e Immobile sono la coppia biancoceleste del momento, qualcosa di impossibile fino alla scorsa stagione. Mai titolari insieme dal primo minuto, a differenza di quest’anno in cui le volte sono già tre e il numero è destinato a crescere. In tutte le occasioni il tandem ha lasciato il segno, regalando alla Lazio gol e assist fondamentali per le sue vittorie. Con il Genoa entrambi in gol e Caicedo che mette lo zampino nella rete di Immobile, con la Fiorentina timbra il cartellino Ciro, mentre al Velodrome l’azzurro ispira e l’ecuadoriano realizza. Va aggiunto anche il rigore trasformato da Immobile contro l’Apollon, procurato da Caicedo. Da chi se no…

PRIMA SCELTA DI INZAGHI - La sfida tra Lazio e Inter si avvicina e nelle probabili formazioni della vigilia Caicedo parte in pole position. Luis Alberto ha qualche problema fisico e vive una parentesi difficile, Correa sta cominciando a mostrare la sua qualità ma può essere una risorsa importante a partita in corso. La prima scelta vicino a Immobile è Caicedo, abile a reinventarsi attaccante di raccordo tra i centrocampisti e Ciro. È una Lazio diversa rispetto allo scorso anno, ha trovato un nuovo equilibrio con Felipao a garantire fisicità e qualità. La tecnica di base non gli è mai mancata, negli ultimi mesi è riuscito a mostrarla in tutto il suo splendore. Se è un sogno non svegliatelo, ma il bello è che tutto è estremamente reale.